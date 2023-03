Vướng mặt bằng, dự án hạ tầng giao thông quanh bến xe Miền Đông mới ì ạch

TPO - Một số dự án hạ tầng giao thông xung quanh khu vực bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) hiện chưa được hoàn thiện vì lý do vướng mặt bằng.

Sở GTVT TPHCM vừa báo cáo UBND TP về tình hình khai thác Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức). Theo đó, Sở GTVT đánh giá hạ tầng giao thông xung quanh khu vực bến xe này chưa được hoàn thiện, loại hình giao thông công cộng khối lượng lớn (metro) chưa kết nối với bến xe, chưa thuận lợi cho xe khách ra vào bến và kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Cụ thể, với dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 (đoạn từ ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn) do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố (CII) làm chủ đầu tư. Dự án này đã thi công hoàn thành nâng cấp mặt đường chính quốc lộ 1 (4 làn xe ô tô và 2 làn xe gắn máy), nghiệm thu, đưa vào khai thác từ năm 2017 đến nay.

Riêng phạm vi mặt bằng trước khu vực bến xe miền Đông mới (dài khoảng 520m) đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) thi công hoàn thành phần đường song hành bên phải (đường, thoát nước, vỉa hè) từ tháng 1/2022.

Tuy nhiên, các hạng mục thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương (đường song hành, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng dọc tuyến đường song hành) hiện chưa có mặt bằng để thi công. Theo Sở GTVT TPHCM, sau khi tiếp nhận được toàn bộ mặt bằng (dự kiến tháng 12/2023), chủ đầu tư sẽ triển khai thi công đồng bộ các hạng mục còn lại và hoàn thành vào tháng 12/2024.

Đối với dự án xây dựng cầu vượt trước Bến xe Miền Đông mới trên Xa lộ Hà Nội - do Ban Giao thông làm chủ đầu tư. Hiện nay đã thi công hoàn thành cầu số 3 và đường chui nhánh phải. Các hạng mục còn lại chưa thi công do chưa được bàn giao mặt bằng trên địa bàn thành phố Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Sở GTVT TPHCM cho biết hiện đang vướng mắc do liên quan đến việc xác định đơn giá bồi thường và chưa xác định thời điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến công trình này sẽ hoàn thành toàn bộ trong vòng 12 tháng thi công sau khi được bàn giao mặt bằng.

Với dự án xây dựng đường Hoàng Hữu Nam (đoạn từ Bến xe Miền Đông mới đến nút giao với Xa lộ Hà Nội) - do Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư. Dự án này được khởi công từ tháng 6/2015, đến nay đã thi công đạt khoảng 40% khối lượng.

Hiện dự án này đang tạm ngưng thi công do chưa có mặt bằng. UBND TP Thủ Đức đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định lại giá đất để tính phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024.

Trong khi đó, với dự án xây dựng đường A8, phường Long Bình (TP Thủ Đức), Sở GTVT TPHCM cho biết Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức (chủ đầu tư) đang triển khai công tác trình thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án.

Hiện chủ đầu tư đang triển khai thực hiện đo vẽ bản đồ hiện trạng vị trí từng hộ dân bị ảnh hưởng trong dự án.

Để phục vụ cho việc đưa Bến xe Miền Đông mới vào hoạt động khi đường A8 chưa hoàn thành, SAMCO (đơn vị vận hành bến xe Miền Đông mới) đã dành một phần của tuyến đường E3 trong phạm vi bến xe này (rộng 2,75m) để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân giữa TP Thủ Đức (TPHCM) và phường Bình Thắng, TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Theo đánh giá của Sở GTVT TPHCM, với hệ thống hạ tầng hiện hữu kết hợp giải pháp tổ chức, điều tiết giao thông phù hợp vẫn đảm bảo khả năng đáp ứng tốt nhu cầu giao thông tại khu vực bến xe Miền Đông mới.

Tuy nhiên, để hoạt động của bến xe này đạt hiệu quả, cần thiết phải sớm hoàn thành đồng bộ các dự án đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông khu vực và các hạng mục còn lại của dự án đầu tư bến xe Miền Đông mới nhằm đảm bảo mục tiêu của dự án là phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị theo định hướng TOD (Transit Oriented Development).

Sở GTVT kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Giao thông, CII và UBND TP Thủ Đức khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án xung quanh khu vực bến xe Miền Đông mới. Đồng thời báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, trình UBND TP xem xét, chỉ đạo nếu vượt quá thẩm quyền giải quyết.