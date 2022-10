Vua Charles đặt biệt danh cho Meghan

TPO - Thời điểm mới ra mắt gia đình Hoàng gia Anh, Meghan Markle gây ấn tượng tốt với Vua Charles III. Ông còn đặt biệt danh cho con dâu thứ để thể hiện sự tôn trọng.

Trong cuốn sách The New Royals: Queen Elizabeth's Legacy and the Future of the Crown phát hành vào đầu tháng 10, tác giả Katie Nicholl tiết lộ Vua Charles III (khi đó còn là Thái tử Charles) từng đặt cho Meghan Markle biệt danh là Vonfram - hợp kim có khả năng chống vỡ tốt hơn kim cương và cứng hơn thép nhiều lần. Vua Charles III bị ấn tượng bởi sự cứng rắn và kiên cường của con dâu thứ thuở ban đầu tiếp xúc.

Theo Nicholl, tính cách đó của cựu diễn viên sinh năm 1981 thể hiện rõ trong lần xuất hiện chung đầu tiên cùng với Hoàng tử Harry, Hoàng tử William và Công nương Kate tại sự kiện Royal Foundation Forum ở London vào tháng 2/2018.

“Đó là thời điểm William và Kate (đang mang thai) nhận ra họ cần phải bắt đầu trò chơi của họ. Công tước và Nữ công tước xứ Cambridges (hiện là Hoàng tử và Công nương xứ Wales) muốn nâng cao vai trò của họ trong xã hội. Cùng với Harry, họ tạo nên thành công lớn trong chiến dịch chăm sóc sức khỏe tâm thần. Nhưng Meghan mới là ngôi sao đột phá của bộ tứ. Cô ấy nổi bật, đam mê và hài hước. Cô ấy sử dụng tất cả kỹ năng truyền hình được mài dũa nhiều năm để bộc lộ bản thân. Đó là khoảnh khắc khiến William và Kate bừng tỉnh. Họ nhận ra Meghan ấn tượng, tự tin và có năng lực”, Nicholl viết dựa trên lời kể của một phụ tá hoàng gia.

Biệt danh “Vonfram” cho thấy sự tôn trọng và yêu mến của Vua Charles III dành cho con dâu thứ vào 4 năm trước. Tuy nhiên, sau loạt biến cố bắt đầu từ sự kiện Harry và Meghan từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020, không rõ vị quân vương còn gọi con dâu như vậy nữa không.

Căng thẳng trong gia đình Hoàng gia Anh dường như vẫn ở mức cao sau sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 8/9. Harry và Meghan trở về Anh vào cùng ngày để để tang cho bà nội. Tuy nhiên, họ nhanh chóng quay lại Mỹ ngay sau khi tang lễ kết thúc vào ngày 19/9.

Trước khi rời đi, Meghan được cho là đã gửi thư yêu cầu được tiếp kiến Vua Charles III. Trong video đăng trên YouTube, MC người Anh Neil Sean dẫn nguồn tin riêng khẳng định Nữ công tước xứ Sussex muốn gặp riêng cha chồng để hóa giải không khí căng thẳng và giải thích một số lý do đằng sau những gì cô và chồng đã làm trong hai năm qua.

Neil Sean thừa nhận không biết yêu cầu có được chấp thuận không nhưng hành động của Meghan khiến ông phải kiêng nể cô về sự tự tin và dũng cảm.

Tú Oanh