Cuốn hồi ký của Hoàng tử Harry như quả bom hẹn giờ

TPO - Người viết tiểu sử về Hoàng gia Anh nhận định cuốn hồi ký sắp ra mắt của Hoàng tử Harry là “quả bom hẹn giờ” khiến gia đình của anh lo lắng.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Page Six 6/10, Tom Bower – tác giả Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors mô tả cuốn hồi ký sắp tới của Công tước xứ Sussex là “quả bom hẹn giờ”. Theo người viết tiểu sử, gia đình Hoàng gia Anh đang “lo lắng” về những bí mật có thể tiết lộ trong cuốn sách.

Trước đó, nguồn tin của Page Six cho hay Hoàng tử Harry đang tuyệt vọng viết lại cuốn sách sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào ngày 8/9, muốn loại bỏ hoặc giảm bớt những gì anh đã viết về Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla, Hoàng tử William và Công nương Kate. Tuy nhiên, ông Bower không nghĩ điều đó sẽ xảy ra.

“Tôi nghĩ rằng mọi người đều hiểu rằng Công tước xứ Sussex không thể sửa đổi cuốn sách theo bất kỳ cách nào. Họ có thể khiến nó trở nên giật gân hơn không? Bởi nếu không, họ sẽ không đạt được doanh số bán hàng”, ông Bower nói.

Cuốn hồi ký ban đầu dự kiến được nhà xuất bản Mỹ Penguin Random House phát hành vào tháng 11 để kịp thời gian bán hàng vào dịp lễ quan trọng, nhưng người trong cuộc xác nhận kế hoạch ra mắt sách bị lùi sang năm 2022 vì sự tôn trọng của Harry dành cho bà nội đã mất.

Ông Bower khẳng định thông tin này còn tiết lộ thêm cuốn hồi ký lên kệ vào khoảng Lễ Phục sinh (4/2023) và bao gồm một chương nói về tang lễ của cố Nữ hoàng Elizabeth II. “Sẽ chỉ có thêm tài liệu về họ (Harry và Meghan) bị hắt hủi và tất cả lời công kích chống lại gia đình hoàng gia. Vì vậy, tôi nghĩ rằng với mức độ đó, sự chậm trễ không khác gì bỏ thêm chất độc”, tác giả nhấn mạnh.

Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định Hoàng tử Harry sẽ không bao giờ viết điều gì xấu về cố Nữ hoàng Elizabeth II bởi anh luôn dành tình yêu và sự tôn trọng tối đa dành cho bà.

Bên cạnh cuốn hồi ký, Harry và Meghan đang sản xuất bộ phim tài liệu hợp tác với Netflix. Nguồn tin từ nhà sản xuất cho hay cặp đôi muốn biên tập lại bộ phim dù quá trình quay phim đã diễn ra hơn một năm. Theo kế hoạch, phim sẽ phát sóng vào tháng 12 sau mùa thứ năm của bộ phim truyền hình về Hoàng gia Anh The Crown chiếu ngày 9/11. Nếu chỉnh sửa theo ý của đôi vợ chồng hoàng gia thoát ly, lịch chiếu có khả năng bị lùi sang năm 2023, thậm chí là vô thời hạn. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết đội ngũ sản xuất không đồng ý chỉnh sửa cũng như lùi lịch phát hành phim. Điều này dẫn đến mâu thuẫn nội bộ giữa cặp đôi Sussex và ê-kíp của họ.

Nhiều chuyên gia hoàng gia xác nhận Vua Charles III đang chờ xem nội dung phim tài liệu và cuốn hồi ký để quyết định phong tước hiệu hoàng tử và công chúa cho hai con của con trai thứ, Archie (3 tuổi) và Lilibet (1 tuổi).

Tú Oanh