Cuốn sách phơi bày bí mật xấu xí của vợ chồng Harry - Meghan

TPO - Cuốn sách sắp ra mắt từ tác giả Valentine Low đã thu thập những lời kể của các nhân viên hoàng gia cũ về Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle.

Theo Page Six, cuốn sách Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown của tác giả Valentine Low đang nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả thế giới vì hé lộ nhiều bí mật của Hoàng gia Anh, bao gồm những câu chuyện về Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle, qua lời kể của những nhân viên hoàng gia. Sách dự kiến lên kệ ngày 6/10.

Trong sách, Low cáo buộc Harry và Meghan nhiều lần hành xử thô lỗ, thậm chí “động tay động chân” với nhân viên. Đến mức những nhân viên bị đối xử tệ bạc tự lập ra nhóm “Câu lạc bộ những người sống sót ở Sussex”.

Meghan Markle được cho là đã đánh đập nữ nhân viên trẻ trước mặt đồng nghiệp khác kèm theo lời cảnh cáo: “Nếu thực sự có bất kỳ ai khác mà tôi có thể yêu cầu làm việc này, tôi sẽ thay thế cô ngay”.

Cựu diễn viên sinh năm 1981 cũng nổi cơn thịnh nộ với một nhân viên khác vì sai sót liên quan đến báo chí trong một sự kiện công khai. Nhân viên này tiết lộ đã rất kinh hãi và “không thể ngừng run rẩy” vì không thể liên lạc với Meghan qua điện thoại.

Một cựu trợ lý hoàng gia tố Meghan và chồng Harry không có điểm dừng mỗi khi mắng mỏ nhân viên. Theo người này, cặp đôi liên tục gọi cho nhân viên khi đi ăn tối để xả giận. “Cứ 10 phút tôi lại phải ra ngoài để bị Meghan và Harry la hét... Điều đó diễn ra trong vài giờ”, cựu nhân viên kể.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Những cuộc gọi tương tự vẫn tiếp tục vào sáng hôm sau và nhiều ngày sau đó.

Ngay cả thư ký riêng Samantha Cohen cũng không tránh khỏi bị “hét vào mặt” trước và trong chuyến bay đến Australia cho chuyến công du Nam Thái Bình Dương năm 2018 của họ sau đám cưới hoàng gia.

Một người bạn của Cohen cho hay Samantha luôn mô tả như đang làm việc cho trẻ vị thành niên. Nữ trợ lý cảm thấy bị đẩy đến giới hạn và cô đã đau khổ vì liên tục phải giải quyết những rắc rối cho Harry và Meghan nhưng vẫn bị đối xử tệ bạc.

Cuốn sách còn đề cập đến việc giám đốc báo chí truyền thông của hoàng gia Jason Knauf đã viết một email cho thư ký riêng Simon Case của Hoàng tử William vào năm 2018 để báo cáo “vấn đề rất nghiêm trọng” với hành vi của Markle.

“Tôi rất lo ngại khi nữ công tước có thể đã bắt nạt hai nhân viên trong năm qua... Nữ công tước dường như có ý định luôn nhắm đến ai đó”, trích nội dung email.

Markle và Harry thậm chí nhận được yêu cầu đối xử tôn trọng hơn với các nhân viên. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Suits tuyên bố không có nghĩa vụ phải “chiều chuộng” người khác.

Cuốn sách mới của Valentine Low cũng nhắc đến chuyến công du hoàng gia đến Australia, Fiji, Tonga và New Zealand vào mùa thu 2018 – lần đầu Harry và Meghan ra mắt công chúng nước ngoài với tư cách Công tước và Nữ công tước xứ Sussex.

Thời điểm đó, Markle tạo được ấn tượng tích cực đối với người dân Australia. Theo Low mô tả, cách tiếp cận thân thiết và mới mẻ của Meghan đạt được hiệu quả cao như tặng bánh mì chuối do cô tự nướng cho những gia đình ở nông thôn.

Tuy nhiên, tác giả tuyên bố phía sau hậu trường là câu chuyện khác. “Mặc dù cô ấy thích sự chú ý, Meghan không thể quen được việc đi lại và bắt tay với vô số người lạ”, Low viết.

Các nhân viên hoàng gia còn tình cờ nghe được Meghan than phiền vì không được trả tiền cho chuyến đi.

Về sự kiện Harry và Meghan từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020 và chuyển đến Mỹ, một cựu nhân viên cho biết Meghan gặp nhiều khó khăn để hòa nhập với lối sống của gia đình hoàng gia.

“Tôi nghĩ Meghan tưởng mình sẽ trở thành Beyoncé của Vương quốc Anh. Trở thành một phần của gia đình hoàng gia sẽ mang lại cho cô ấy những lời tán dương. Tuy nhiên điều cô ấy nhận ra là có rất nhiều quy tắc vô lý đến mức cô ấy không thể làm những điều mà cô ấy có thể làm với tư cách một cá nhân độc lập. Điều đó thật khó khăn”, nguồn tin kể với Low.

Nguồn tin nhận xét quyết định ra đi của cặp đôi là “không đủ năng lực gì ngoài niềm tin”. Theo nguồn tin, Harry và Meghan cảm thấy bị dồn vào chân tường, bị hiểu lầm và không hạnh phúc. Tuy nhiên, Hoàng gia Anh không đồng ý với điều đó dẫn đến các cuộc đàm phán cho việc rời đi không bao giờ kết thúc vui vẻ.

Những nhân viên cũ đặt cho Meghan biệt danh “kẻ rối loạn nhân cách ái kỷ”. Cựu diễn viên Mỹ luôn bị ám ảnh với suy nghĩ là nạn nhân, bị từ chối và đối xử không tốt.

Tú Oanh