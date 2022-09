Harry và Meghan không được mời dự tiệc của vua Charles

TPO - Sau khi đọc báo, Hoàng tử Harry và vợ Meghan mới biết không được mời tham dự tiệc chiêu đãi do vua Charles và Hoàng hậu Camilla tổ chức tại Cung điện Buckingham.

Page Six đưa tin Hoàng tử Harry và Meghan Markle nhận được lời mời tham dự bữa tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo thế giới và hoàng gia nước ngoài do vua Charles III và Hoàng hậu Camilla tổ chức tại Cung điện Buckingham vào tối 18/9. Tuy nhiên, người phát ngôn của Vua Charles III xác nhận với Pages Six rằng lời mời chỉ dành cho các thành viên đang làm việc trong gia đình Hoàng gia Anh, do đó Công tước và Nữ công tước xứ Sussex sẽ không tham dự bữa tiệc.

“Harry và Meghan thực sự đã nhận được lời mời và không ai nói với họ rằng họ không được chào đón”, một nguồn tin từ Hoàng gia Anh nói.

Theo Telegraph, chính cặp đôi cũng khó hiểu trước sự mâu thuẫn này. Trong khi đó, một nguồn tin khác của Page Six tiết lộ Harry và Meghan chỉ phát hiện họ không được mời khi đọc báo.

Bữa tiệc diễn ra ngay trước tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II, ngày 19/9, với sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và nhiều nguyên thủ quốc gia khác.

Ngoài vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, khách mời dự tiệc được tiếp đón bởi các thành viên Hoàng gia Anh khác, gồm Thân vương và Vương phi xứ Wales, Công chúa Anne, Bá tước và Nữ bá tước xứ Wessex.

Trước đó, Hoàng tử Harry được vua cha đặc cách cho phép mặc quân phục của Kỵ binh hoàng gia (Blues and Royals) cùng anh trai, Hoàng tử William, trong lễ canh thức cạnh linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II đặt tại Đại sảnh Westminster (London, Anh) vào tối 17/9.

Tuy nhiên, quân phục mà Harry nhận được từ Cung điện Buckingham thiếu đi một phần quan trọng – tên viết tắt Nữ hoàng Anh quá cố “ER” (Elizabeth Regina).

Một người bạn tiết lộ với Sunday Times of London rằng Harry đau lòng và cảm thấy bị xúc phạm khi không có dấu hiệu của Nữ hoàng Elizabeth II trên quân phục.

Ban đầu, Hoàng tử Harry không được phép mặc quân phục vì anh đã bị thu hồi các tước hiệu trong quân đội sau khi từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020. Nguồn tin của Page Six thời điểm đó khẳng định Harry không đặt nặng việc sẽ mặc gì và tôn trọng mọi sắp xếp của bà nội trước khi qua đời. Điều Hoàng tử Harry muốn là tập trung vào việc tưởng niệm, tôn vinh người bà quá cố.

Không rõ Hoàng tử Harry có được mặc quân phục trong tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 19/9.

Đại diện của Công tước và Nữ công tước xứ Sussex từ chối bình luận về các thông tin trên.

Tú Oanh