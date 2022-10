Ảnh gia đình Hoàng gia Anh thiếu Harry - Meghan

TPO - Hoàng tử Harry và Meghan Markle không có mặt trong bức ảnh chân dung mới của gia đình Hoàng gia Anh chụp ngay trước tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth II.

Page Six đưa tin Cung điện Buckingham vừa chia sẻ bức chân dung mới của gia đình Hoàng gia Anh, gồm Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla, Hoàng tử William và Công nương Kate, vào tối 1/10 (giờ địa phương).

Trong ảnh, 4 thành viên quyền lực nhất Hoàng gia Anh mặc trang phục đen tươi cười hướng về phía ống kính.

Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Chris Jackson của Getty chụp trong bữa tiệc thiết đãi các nhà lãnh đạo thế giới và hoàng gia nước ngoài tại Cung điện Buckingham vào tối 18/9 – ngay trước tang lễ của cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Đáng chú ý là Hoàng tử Harry và Meghan Markle không có mặt trong bức ảnh gia đình. Trước đó, nguồn tin riêng của Page Six tiết lộ cặp đôi có nhận được lời mời nhưng không được chào đón tại bữa tiệc do vua cha tổ chức vì nó chỉ dành cho các thành viên đang làm việc trong gia đình Hoàng gia Anh.

Harry và Meghan đã đoàn tụ với gia đình ngay sau khi cố Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào ngày 8/9 ở tuổi 96. Đôi vợ chồng ở lại Anh trong 11 ngày và bay về Mỹ ngay sau quốc tang. Mặc dù xuất hiện công khai cùng nhau, mối quan hệ giữa họ với gia đình Hoàng gia Anh vẫn trong tình trạng “bằng mặt không bằng lòng”.

Nguồn tin của Sunday Times of London cho hay cả Hoàng tử William và Hoàng tử Harry đều cảm thấy không thoải mái nhưng họ đang cố gắng để hòa hợp trong thời gian để tang bà nội.

Gần đây nhất, Harry và Meghan bị giáng chức. Trên trang web của gia đình Hoàng gia Anh, tên của họ bị đẩy xuống cuối danh sách, chỉ đứng trên thành viên tai tiếng nhất - Hoàng tử Andrew, con thứ ba của cố Nữ hoàng Elizabeth II và Vương tế Philip.

Trả lời phỏng vấn của Page Six, Katie Nicholl, tác giả cuốn sách mới phát hành về Hoàng gia Anh The New Royals - Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown, bày tỏ sự tiếc nuối vì Harry vốn dĩ đã có cơ hội hàn gắn với anh trai trong lần trở về này.

“Họ chỉ cách nhau vài trăm mét để có một cuộc gặp gỡ riêng tư, ăn tối hoặc tụ tập ở một nơi nào đó, mà ở đó họ có thể cố gắng giải quyết mọi thứ”, Katie Nicholl nhận định.

Ở một diễn biến khác, tờ Santa Barbara News-Press thông tin Harry và Meghan muốn chuyển nhà từ Montecito, California (Mỹ), đến khu Hope Ranch, vùng ngoại ô ven biển của Santa Barbara, California, cách nơi ở hiện tại khoảng 16 km.

Theo Daily Mail, Hope Ranch là khu dành cho giới nhà giàu với các tiện ích như câu lạc bộ golf, sân tennis, sân dã ngoại và mạng lưới đường mòn cưỡi ngựa. Những ngôi nhà ở đây có giá lên tới 22 triệu USD. Không rõ đôi vợ chồng đã mua nhà mới chưa hay chỉ đang tìm kiếm.

Nguồn tin cho hay cặp đôi muốn đổi chỗ ở vì ngôi nhà mà họ sống từ tháng 3/2020 không còn thích hợp. Hồi tháng 7, có thông tin ngôi nhà xảy ra nhiều vụ đột nhập vào tháng 5.

Tú Oanh