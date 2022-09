Hoàng tử William và Harry khó hòa giải

TPO - Theo một chuyên gia về Hoàng gia Anh, không bao giờ có sự hòa giải giữa Hoàng tử William và Harry.

Trong chương trình Dan Wootton Tonight lên sóng ngày 22/9, Kate Nicholl, tác giả cuốn sách mới về Hoàng gia Anh The New Royals - Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown (tạm dịch: Vương triều mới – Di sản của Nữ hoàng Elizabeth và Tương lai của Vương miện), cho biết Hoàng tử William không thể tha thứ cho em trai vì đã từ bỏ cuộc sống hoàng gia.

“Ngài ấy luôn nghĩ Harry là người chắp cánh cho mình. Giờ ngài ấy đang tự mình làm điều đó. May mắn là ngài ấy có Kate ở bên”, nữ tác giả nói thêm.

Mối quan hệ thân thiết giữa cặp anh em nổi tiếng được cho là bắt đầu rạn nứt ngay cả trước khi Harry kết hôn với Meghan Markle. Trở lại tháng 9/2017, khi Harry đề cập đến việc sắp cầu hôn nữ diễn viên Suits, William đã hỏi: “Tại sao vội vàng vậy?”.

Người thừa kế ngai vàng 40 tuổi thất vọng vì em trai cùng em dâu từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia vào tháng 1/2020 và chuyển đến California. Mâu thuẫn giữa họ chạm đáy khi Công tước và Nữ công tước xứ Sussex tham gia cuộc phỏng vấn công khai trên truyền hình với “bà trùm truyền thông” Mỹ Oprah Winfrey vào tháng 3/2021. Trong cuộc phỏng vấn, Harry cho biết cảm thấy đáng tiếc cho cha và anh trai vì bị mắc kẹt trong vai trò hoàng gia, không thể rời đi như anh.

Nhiều người theo dõi Hoàng gia Anh hy vọng mối quan hệ giữa William và Harry có thể hàn gắn sau sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II vào ngày 8/9. Họ vui mừng vì hai anh em và vợ của họ cùng nhau bước ra từ một chiếc xe hơi để tiếp đón đám đông tụ tập bên ngoài Lâu đài Windsor hôm 10/9.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với Harry tiết lộ trên tờ Sunday Times of London rằng hai anh em không thoải mái khi ở cạnh nhau nhưng phải cố gắng hết sức để giữ hình ảnh hòa hợp.

Dù Kate Nicholl nhận định Hoàng tử William và Hoàng tử Harry sẽ không hòa giải, đây lại là mong mỏi của Nữ hoàng Elizabeth II lúc còn sống.

Trong bài báo xuất bản ngày 23/9 trên People, tác giả hoàng gia Robert Hardman khẳng định Nữ hoàng Elizabeth II chưa bao giờ từ bỏ hy vọng Hoàng tử Harry sẽ hòa giải với gia đình.

“Nữ hoàng vô cùng yêu mến Harry và Harry cũng ngưỡng mộ bà ấy. Tôi nghĩ bà ấy là một trong những cầu nối giữa Windsor và California”, ông Hardman nói.

Trước đó, tác giả Kate Nicholl tiết lộ trong cuốn sách mới rằng Nữ hoàng Elizabeth II đã đau lòng về quyết định rời bỏ gia đình của Hoàng tử Harry và Meghan Markle. Bà đã trải lòng với một người bạn thân và người này kể lại cho Nicholl.

Một đoạn của The New Royals do Vanity Fair trích dẫn cho hay vị quân vương “kiệt sức” bởi tình trạng hỗn loạn mà Harry và Meghan gây ra. Động thái của đôi vợ chồng gây rạn nứt trong gia đình hoàng gia.

Bên cạnh đó, theo Nicholl, Nữ hoàng Elizabeth II rất buồn khi không được thân cận với hai con của Harry là Archie (3 tuổi) và Lilibet (1 tuổi). “Nữ hoàng buồn vì ít được nhìn thấy Archie và Lilibet. Bà cũng muộn phiền vì Harry và Meghan không thể cùng bà đi nghỉ cuối tuần tại Balmoral (dinh thự của Nữ hoàng ở Scotland) vào tháng 8. Nữ hoàng thường tổ chức một buổi ‘ngủ lại’ cho tất cả cháu, chắt”, trích đoạn cuốn sách.

Cuối cùng, Hoàng tử Harry cũng đến Balmoral nhưng không thể gặp bà nội lần cuối. Page Six đưa tin Harry có mặt tại dinh thự vài giờ sau khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời ở tuổi 96.

Tú Oanh