Christian Bale: 'Tôi nợ Leonardo DiCaprio cả sự nghiệp'

TPO - Trước khi giúp Christian Bale nổi tiếng toàn cầu, vai diễn kẻ giết người hàng loạt trong “American Psycho” từng bị Leonardo DiCaprio từ chối. Vì lý do này, Người Dơi luôn cảm thấy nợ tài tử “Titanic” cả sự nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ số tháng 11, Christian Bale gây bất ngờ khi tuyên bố anh và các diễn viên khác cùng độ tuổi ở Hollywood đều nợ Leonardo DiCaprio cả sự nghiệp. Theo anh, nhiều người có được cơ hội nổi tiếng nhờ DiCaprio không hứng thú với vai diễn đó.

Anh tiết lộ DiCaprio luôn là ưu tiên hàng đầu của các đạo diễn và nhà sản xuất.

“Bất kể những gì người ta nói với bạn hay bạn thân thiết với các đạo diễn như thế nào đều không quan trọng. Tất cả người mà tôi từng làm việc cùng nhiều lần, họ đều đưa ra đề nghị đóng phim cho anh ấy trước tôi. Một trong những người bạn của tôi cũng nói điều tương tự. Vì vậy, cảm ơn anh, Leo. Anh ấy được chọn mọi vai diễn mà anh ấy tham gia theo đúng nghĩa đen. Điều đó tốt cho anh ấy. Anh ấy thật phi thường”, tài tử 48 tuổi nói.

Theo GQ, Christian Bale đã mất ít nhất 5 vai diễn, bao gồm cả Titanic, vào tay DiCaprio trong thập niên 1990. Tuy nhiên, nam diễn viên Batman Begins không hề phật lòng bởi anh công nhận tài năng của đồng nghiệp. “Bạn có biết tôi thấy biết ơn như thế nào mỗi khi được mời tham gia các dự án phim không? Ý tôi là tôi không thể làm được những gì anh ấy làm. Tôi cũng muốn có được sức hút như anh ấy. Anh ấy đạt được điều đó một cách tuyệt vời”, anh trải lòng.

Christian Bale và Leonardo DiCaprio đều bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ khi còn là thiếu niên. Dù ít hơn một tuổi và đóng phim muộn hơn 7 năm, DiCaprio sớm nổi tiếng hơn. Anh có vai chính phim điện ảnh đầu tiên trong This Boy's Life (1993), được công chúng đón nhận qua The Basketball Diaries (1995) và Romeo + Juliet (1996). Năm 1997, Leo vang danh toàn cầu với tác phẩm kinh điển Titanic của đạo diễn James Cameron.

Trong khi đó, Bale phải mất đến hơn một thập kỷ mới được biết đến rộng rãi nhờ vai diễn kẻ giết người hàng loạt Patrick Bateman trong bộ phim hài đen American Psycho (2000). Đáng nói, lựa chọn ban đầu của đạo diễn Mary Harron là ngôi sao Once Upon A Time In Hollywood.

Dù nổi tiếng muộn hơn, Bale sớm chạm đến giấc mơ Oscar hơn đàn em 5 năm. Anh nhận được tượng vàng danh giá của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ với vai diễn võ sĩ quyền Anh Dicky Eklund trong bộ phim tiểu sử The Fighter năm 2010, trong khi DiCaprio phải chờ đến The Revenant năm 2015.

Vai diễn mới nhất của Christian Bale là kẻ phản diện Gorr the God Butcher trong Thor: Love and Thunder thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), ra mắt ngày 8/7/2022.

Tú Oanh