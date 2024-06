Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phong tỏa tài sản của 8 bị can đã chết và bỏ trốn

TP - Quá trình điều tra, ngoài kê biên nhiều tài sản, bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp phong tỏa với hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng của 3 bị can đã chết và 5 bị can trốn truy nã.

Kiến nghị truy hồi dòng tiền để xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản của 3 cá nhân

Ban hành kết luận điều tra giai đoạn 2, ngoài đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 đồng phạm về 3 nhóm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an, đã tiến hành rà soát, xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để kê biên theo quy định.

Ngoài ra, thực hiện theo kiến nghị của TAND TPHCM tại Bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan đến tài sản.

Theo đó, Cơ quan điều tra tiếp tục truy hồi dòng tiền nhằm xác định nghĩa vụ hoàn trả tài sản đối với Nguyễn Phương Hồng (Thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB); Nguyễn Tiến Thành (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (Tổng Giám đốc Công ty SPG).

Kết quả điều tra giai đoạn 2 này, C03 xác định 3 cá nhân trên phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tuy nhiên, cả 3 đều đã chết.

Mặc dù vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản, trong đó đã kê biên của Nguyễn Phương Hồng 2,5 triệu cổ phần tại Công ty Chứng khoán TVSI; quá trình khám xét thu giữ bản chính 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở TN&MT TPHCM cấp ngày 06/3/2017, đứng tên Hồng, tại thửa đất số 9 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, diện tích 6.227,9m2; Cơ quan điều tra cũng ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng trong tài khoản mở tại Ngân hàng SCB.

Đối với Nguyễn Tiến Thành, C03 đã ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần Công ty Chứng khoán TVSI; ngăn chặn giao dịch tổng số dư 386 triệu đồng trong 2 tài khoản đứng tên Thành mở tại Ngân hàng SCB.

Với ông Nguyễn Ngọc Dương, Cơ quan điều tra đã ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản đứng tên Dương mở tại SCB; ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50 tỷ đồng trong các tài khoản của Nguyễn Phúc Anh (SN 2001, con trai Dương) mở tại Ngân hàng SCB và Vietcombank.

Khi giải quyết vụ ông Dương chết, Công an Quận 4, TPHCM đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng; 206 số tiết kiệm đứng tên Nguyễn Ngọc Dương tại Ngân hàng Vietcombank trị giá 132 tỷ đồng; giấy tờ liên quan đến 3 nhà đất tại TPHCM, tỉnh Long An; 100 triệu đồng tiền mặt và một số đồ vật, tài liệu cá nhân khác.

Quá trình làm việc, người nhà (hàng thừa kế thứ nhất) của Nguyễn Ngọc Dương “không đưa ra được căn cứ xác định rõ nguồn gốc các khoản tiền, tài sản nêu trên”; người nhà của Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, có ý kiến đồng ý để cơ quan điều tra duy trì các biện pháp đối với tài sản và chuyển cho Tòa án quyết định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Công an TPHCM, Công an Quận 4, phối hợp xử lý các đồ vật, tài liệu, tài sản nêu trên.

Chặn giao dịch tài khoản, bất động sản của 5 bị can bỏ trốn

Theo bản án sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024, HĐXX đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, trong quá trình điều tra giai đoạn 2 tiếp tục xác minh làm rõ đối với tài sản của 5 bị can truy nã (gồm: Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ) có liên quan đến hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan để có căn cứ xem xét giải quyết.

Vấn đề này, C03 cho hay đã có văn bản gửi Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước; Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam; Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM, Hà Nội, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai để rà soát, ngăn chặn giao dịch đối với số dư tải khoản, cổ phiếu, bất động sản của các bị can và có thống kê cho Tòa xem xét xử lý.

Tại giai đoạn 2, C03 đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Bị truy tố cùng 3 tội này còn có Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula); Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen); Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB). Trong khi đó, ông Chu Lập Cơ (chồng bà Lan, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại Việt Nam - Times Square); Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của bà Lan); Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan); Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát) bị truy tố tội “Rửa tiền”. Hơn 20 bị can còn lại bị đề nghị truy tố 1 trong 3 tội như đã nêu trên.