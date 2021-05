Vụ trộm 5 tỷ đồng nhà nguyên giám đốc Sở GTVT Trà Vinh: Hé lộ nguồn gốc tài sản

TPO - Liên quan vụ trộm 5 tỷ đồng nhà nguyên giám đốc sở, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị an, bắt tạm giam 4 tháng đối với Sơn Thanh Tuấn về hành vi “trộm cắp tài sản”. Về nguồn gốc tài sản bị trộm, gia đình cho biết, do tích cóp từ xưa cho đến nay.

Ngày 10/5, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Trần Văn Kỳ - Trưởng Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa ký quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ phường 7, TP. Trà Vinh) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản". Trước đó, tối ngày 3/5, nhận được trình báo của ông Phan Thanh Sơn - ngụ phường 6, TP. Trà Vinh (nguyên giám đốc Sở GTVT Trà Vinh) về việc có người đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản gồm 66 lượng vàng SJC và 35.000 USD, tổng tài sản thiệt hại gần 5 tỷ đồng. Xác định tính nghiêm trọng của vụ việc, giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã ký xác lập chuyên án, nhanh chóng điều tra vụ việc. Qua quá trình xác minh, sàng lọc hàng trăm đối tượng nghi vấn, Công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Sơn Thanh Tuấn là nghi phạm thực hiện vụ trộm nói trên. Trưa ngày 7/5, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Tuấn tại phường 7, TP. Trà Vinh khi đang chuẩn bị bỏ trốn. Qua khám xét, cơ quan điều tra phát hiện 60 lượng vàng hiệu SJC được đối tượng Tuấn cất giấu trong cốp xe mô tô và thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan; bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Kết quả điều tra, Tuấn có 3 tiền án (1 tiền án hiếp dâm, 2 tiền án trộm cắp tài sản) và nghiện ma túy. Tuấn là kẻ trộm vặt. Hàng ngày vào các buổi chiều, Tuấn thường đạp xe quanh các khu dân cư, khi phát hiện chủ vắng nhà sẽ tìm cách đột nhập trộm tài sản. Chiều ngày 3/5, Tuấn phát hiện nhà ông Phan Thanh Sơn không có người trông coi nên đột nhập vào nhà bằng cửa sau. Tuấn dùng xà beng cạy cửa, cạy két sắt để trong phòng ngủ và lấy trộm 66 lượng vàng SJC và 35.000 USD rồi tẩu thoát. Trước khi rời khỏi hiện trường, Tuấn đã uống hết 3 hộp sữa của chủ nhà. Trước thông tin nhà nguyên giám đốc sở bị mất trộm số tài sản "khủng" khiến dư luận đặt câu hỏi về nguồn gốc số tài sản nói trên. Đại tá Phan Thanh Quân – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Trà Vinh cho biết, do nguồn gốc tài sản của bị hại không nằm trong phần điều tra. Tuy nhiên, ban đầu gia đình ông Phan Thanh Sơn cho biết toàn bộ số tài sản trên là do ông tích cóp thời tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long còn là tỉnh Cửu Long (cũ) cho đến nay. Để rộng đường dư luận, phóng viên nhiều lần liên hệ với ông Sơn nhưng không nhận được phản hồi. Theo Đại tá Vũ Hoài Bắc – Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đây là vụ trộm tài sản lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay, đối tượng rất liều lĩnh, thủ đoạn chuyên nghiệp, gây thiệt hại lớn về tài sản cho bị hại. Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, ban chuyên án đã bắt giữ thủ phạm, thu hồi tài sản cho bị hại. Để động viên các đơn vị có thành tích nhanh phá vụ án, giám đốc công an tỉnh Trà Vinh đã thưởng nóng cho: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự và công an TP. Trà Vinh, tổng số tiền 50 triệu đồng. Nhật Huy