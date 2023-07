Vụ tấn công ở Đắk Lắk: Khen lực lượng bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt

TPO - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa biểu dương và trao thưởng cho các đơn vị tham gia bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin).

Ngày 16/7, Huyện ủy Ea Súp (Đắk Lắk) đã trao thưởng và chúc mừng chiến công của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện này vì đã bắt được 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”.

Theo đó lãnh đạo Huyện ủy Ea Súp đã trao tặng số tiền 15 triệu đồng cho 3 tập thể gồm: Công an huyện, Công an xã và UBND xã Ea Lê và 12 cán bộ thuộc công an huyện và xã này. Ngoài ra, Đảng ủy và UBND xã Ea Lê cũng thưởng nóng cho lực lượng Công an xã này 5 triệu đồng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, kiêm Bí thư Huyện ủy Ea Súp đã biểu dương đánh giá cao sự mưu trí, dũng cảm, và động viên tinh thần các tập thể, cá nhân đã bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng chuyển lời chúc mừng và biểu dương của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới các lực lượng tham gia truy bắt các đối tượng.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 15 giờ ngày 15/7, lực lượng Công an huyện Ea Súp phát hiện có ba đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng thuộc thôn 11 (xã Ea Lê).

Ngay sau đó, Công an huyện Ea Súp đã truy đuổi và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Y Ju Niê (SN 1968, trú buôn Kang, xã Ea Knuếch, huyện Krông Pắk), Nay Yên (SN 1970, trú buôn Ea Klok) và Nay Tam (SN 1974, trú buôn Ađrơng Điêt, cùng thuộc xã Cư Pơng, huyện Krông Búk).

Đây là 3 trong 6 đối tượng bị truy nã đặc biệt, trực tiếp tham gia vụ tấn công vào trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur ngày 11/6.

Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực truy bắt 3 đối tượng còn lại đang lẩn trốn gồm: Y Khing Liêng (SN 1992, trú xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông), Nay Dương (SN 1968, trú buôn Ea KLok, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) và Y Hoăl Êban (SN 1970, trú tại buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar) để xử lý theo quy định.