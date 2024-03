Vụ tấn công khủng bố gần Mátxcơva: Hơn 60 người chết, 145 người bị thương, IS nhận trách nhiệm

TPO - Sau vụ xả súng ở nhà hát Crocus City Hall ở tỉnh Mátxcơva (bao quanh thủ đô Mátxcơva) tối 22/3, khiến hơn 60 người chết, 145 người bị thương, lực lượng IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công; Liên Hợp Quốc và nhiều nước lên án vụ khủng bố đẫm máu này.

Hãng tin Nga Sputnik sáng 23/3 đưa tin, hơn 60 người thiệt mạng trong vụ xả súng. Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko nói với kênh truyền hình Rossiya-24 rằng, có 60 người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết một cuộc tấn công khủng bố đã được thực hiện tại địa điểm tổ chức âm nhạc Crocus City Hall ở thành phố Krasnogorsk gần thủ đô. Các tay súng chưa rõ danh tính được trang bị súng trường tấn công đã nổ súng gây nhiều thương vong và hỏa hoạn.

Thị trưởng MátxcơvaSergey Sobyanin đã hủy bỏ tất cả các sự kiện lớn ở thủ đô trong hai ngày tới, và một số khu vực khác của Nga cũng làm theo, Tass đưa tin.

CNN đưa tin, IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một tuyên bố ngắn do hãng thông tấn Amaq liên kết với IS đăng trên Telegram hôm 22/3. Nhóm này không cung cấp bằng chứng việc họ tấn công Crocus City Hall.

Đoạn video quay hiện trường, địa điểm tổ chức hòa nhạc Crocus City Hall, cho thấy khu phức hợp rộng lớn (có cả hội trường âm nhạc và trung tâm mua sắm), bốc cháy với khói cuồn cuộn bay lên không trung.

Theo RIA Novosti, các tay súng đã bắn nạn nhân “bằng vũ khí tự động” và “ném lựu đạn hoặc bom cháy gây cháy”, sau đó, “bỏ trốn trên một chiếc ô tô Renault màu trắng”. Russia 24 đưa tin mái của tòa nhà đã bị sập một phần.

Theo Russia 24, vụ tấn công xảy ra trước khi nhóm nhạc Nga Picnic chuẩn bị biểu diễn. Người quản lý của ban nhạc nói với truyền thông nhà nước rằng những người biểu diễn không hề hấn gì.

Văn phòng Tổng công tố Nga cho biết: “Những người không rõ danh tính mặc đồ ngụy trang đã đột nhập Crocus City Hall và bắt đầu nổ súng trước khi buổi biểu diễn bắt đầu”.

Video cho thấy sự hoảng loạn vụ xả súng diễn ra, với đám đông người chen chúc nhau, la hét và cúi xuống sau những chiếc ghế đệm khi tiếng súng bắt đầu vang lên trong hội trường rộng lớn. Một tay súng gây ra một vụ cháy lớn bên trong tòa nhà.

Thống đốc vùng Mátxcơva Andrey Vorobyov cho biết đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất vào khu vực trong nhiều thập kỷ. Một đội đặc nhiệm SWAT đã được điều đến khu vực và hơn 70 đội cứu thương cùng bác sĩ đang hỗ trợ nạn nhân.

Tối 22/3, giới chức địa phương kêu gọi người dân hiến máu để giúp điều trị các nạn nhân, nói rằng “đây là vấn đề sinh tử của hàng chục người”.

Ukraine phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến vụ tấn công. “Ukraine chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố”, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, viết trong một bài đăng trên X.

Lên án vụ tấn công khủng bố

Theo tuyên bố do Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Farhan Haq công bố, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cực lực lên án vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall và gửi lời chia buồn tới người dân và Chính phủ Nga, Tass đưa tin.

“Bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể, Tổng thư ký LHQ lên án vụ tấn công khủng bố ngày hôm nay tại một phòng hòa nhạc bên ngoài thủ đô Mátxcơva, trong đó có ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Tổng thư ký gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình tang quyến và các nạn nhân, người dân và Chính phủ Liên bang Nga”, tuyên bố viết. Tổng thư ký LHQ cũng chúc những người bị thương sẽ nhanh chóng bình phục.

Nga dự đoán vụ tấn công khủng bố sẽ bị Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lên án mạnh mẽ. Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Konstantin Kosachev, người đứng đầu phái đoàn Nga đang nhóm họp IPU tại Geneva, cho biết: “Tôi đã thông báo cho Chủ tịch IPU Tulia Ackson về những gì đã xảy ra, nói rằng chúng tôi mong đợi sự lên án mạnh mẽ về vụ tấn công khủng bố kinh hoàng”.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro mạnh mẽ lên án vụ tấn công khủng bố và gửi thông điệp đoàn kết tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và người dân Nga, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela đăng trên trang mạng X của Ngoại trưởng Ivan Gil Pinto.

“Tổng thống Nicolas Maduro, thay mặt Chính phủ Cộng hòa Bolivar Venezuela, bày tỏ sự lên án mạnh mẽ nhất về cuộc tấn công vũ trang tàn bạo xảy ra ngày hôm nay nhằm vào thường dân vô tội tại Trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall ở tỉnh Mátxcơva”, Ngoại trưởng Pinto viết.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban gửi lời chia buồn tới người dân Nga. “Tôi muốn bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Liên bang Nga sau vụ tấn công khủng bố tàn khốc xảy ra gần thủ đô Mátxcơva tối nay. Chúng tôi cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân”, ông viết trên mạng xã hội X.

Đầu tháng này, Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết họ đang “theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Mátxcơva”, bao gồm cả các buổi hòa nhạc, CNN đưa tin. Đại sứ quán cảnh báo công dân Mỹ tránh tụ tập đông người.