Vụ nam thanh niên mắc kẹt cả tuần giữa sông Ayun: Uống nước để cầm cự qua ngày

Ngày 25/9, Trung tâm Y tế huyện Mang Yang cho biết, thời điểm tiếp nhận anh Phan Minh Thắng (20 tuổi, trú xã Kdang, huyện Đak Đoa, Gia Lai), thể trạng nạn nhân rất yếu. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ phát hiện bạch cầu trong máu nạn nhân tăng cao, bị viêm họng và lở loét bàn chân. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Mang Yang theo dõi chặt chẽ, điều trị.

Giọng yếu ớt, nói từng lời, anh Thắng nhớ lại, hôm đó (tức ngày 16/9), lúc đi làm về thấy một số người dân câu cá ngoài bãi bồi giữa sông Ayun, gần cầu Lơ Pang (thuộc xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang) nên đã lội ra bãi bồi ngồi xem câu cá.

Chơi được một lúc trên bãi bồi anh Thắng nằm ngủ lúc nào không hay, tỉnh dậy đã tới chiều, nước lũ đổ về sông Ayun. Dòng nước đục ngầu, chảy cuồn cuộn khiến anh Thắng không thể vào bờ.

“Đến tối dòng nước lại dâng lên ngập cả bãi bồi, tôi bị cuốn xuống phía dưới. May tôi biết bơi, nước đẩy xuống phía dưới rồi vớt được đám cây bụi, bám vào chờ nước rút, đợi người tới cứu. Lúc ấy tôi hô hoán khắp nơi nhưng khu vực này vắng người nên không ai biết cả”, anh Thắng chia sẻ.

Cả một tuần không ăn gì, cơ thể anh Thắng co rút lại, chân tay, gương mặt gầy đét như que củi khô, mắt mở yếu ớt, trông không còn sức sống. Anh Thắng thều thào: “Đói lắm, tôi chỉ biết uống nước sông thôi. Lạnh, người cứ lả đi, có lúc nghĩ bản thân sẽ chết. Nhưng tôi cố gắng bám trụ, từng giây từng phút”.

Chỉ khi đến chiều ngày 24/9, thấy một người dân làm rẫy đi ngang qua khu vực, anh Thắng gắng gượng kêu cứu bằng giọng yếu ớt. Nghe tiếng kêu phát ra từ bụi cây giữa sông Ayun, người này tức tốc chạy về trình báo Công an xã Đak Djrăng, rồi anh Thắng được giải cứu.

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 14h ngày 24/9, Công an xã Đak Djrăng nhận tin báo anh Phan Minh Thắng bị lũ cuốn và mắc kẹt nhiều ngày giữa sông Ayun. Thời điểm giải cứu, nước sông Ayun lên rất nhanh và chảy xiết khiến việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Cán bộ Công an xã Đak Djrăng đã mưu trí, dũng cảm sử dụng dây thừng, áo phao để ra dòng nước lũ, tiếp cận nạn nhân đưa lên bờ an toàn.