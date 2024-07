Vụ Công ty Công Minh: Có dấu hiệu thông đồng, trúng hơn 600 gói thầu trị giá hàng nghìn tỉ đồng

TPO - Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án tại Công ty Công Minh và các tỉnh, thành phố liên quan để điều tra 3 nhóm tội danh. Bước đầu CQĐT xác định, công ty này có hành vi thông đồng với các chủ đầu tư để can thiệp vào các giai đoạn đấu thầu, kết quả 50 công ty trong hệ sinh thái trúng hơn 600 gói thầu với trị giá lên đến hàng ngàn tỉ đồng.