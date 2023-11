Vụ chủ đầu tư bị tố 'bỏ rơi' người dân: Thanh tra Sở Xây dựng Nghệ An vào cuộc

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong, đoàn làm việc của Sở Xây dựng Nghệ An đã cùng các cơ quan chức năng đến làm việc với chủ đầu tư và người dân sinh sống tại chung cư Tây Lĩnh về các vấn đề liên quan.

Ngày 7/11, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã đến làm việc tại chung cư Tây Lĩnh (phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An) sau phản ánh của Báo Tiền Phong trong bài viết: “Chủ đầu tư bị tố 'bỏ rơi' người dân, mua nhà hơn 10 năm không được cấp sổ đỏ” được đăng tải vào ngày 19/10/2023.

Theo đó, ngày 7/11, đoàn làm việc của Thanh tra Sở Xây dựng Nghệ An cùng đại diện phòng Quản lý đô thị (UBND TP. Vinh), đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã đến chung cư Tây Lĩnh làm việc với bà Phạm Thị Tâm (Giám đốc Công ty TNHH Tây Lĩnh) cùng tập thể người dân có đơn kiến nghị, phản ánh.

Tại buổi làm việc, người dân đã trình bày những bất cập xảy ra tại chung cư Tây Lĩnh cả chục năm qua. Cụ thể, người dân phản ánh Doanh nghiệp Tây Lĩnh đã không thực hiện nghĩa vụ “làm thủ tục để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” (sổ đỏ) đã được ghi tại điều VII của hợp đồng mua bán căn hộ chung cư. Phía doanh nghiệp này cũng không tuân thủ đúng theo hợp đồng mua bán chung cư, chiếm đoạt tầng trệt để ô tô - là phần sở hữu chung để làm tài sản riêng của chủ đầu tư, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân được ghi tại điều V của hợp đồng.

Ngoài ra, người dân cũng phản ánh chủ đầu tư đã không có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời những hư hỏng; bỏ mặc cư dân tự xoay xở để đảm bảo an ninh; tự cư dân phải đóng góp để sửa chữa thang máy hư hỏng, bảo trì bảo dưỡng thang máy hàng tháng, mua máy bơm nước và các thiết bị khác bị hư hỏng nặng.

Tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Tâm (Giám đốc Công ty TNHH Tây Lĩnh) đề nghị các hộ dân phối hợp với chủ đầu tư để thống nhất thực hiện các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình sinh sống tại chung cư này.

Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân và trình bày của chủ đầu tư, ông Đinh Loan Hiền - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các hồ sơ tài liệu đầy đủ cho đoàn kiểm tra và sớm tổ chức thành lập Ban quản trị nhà chung cư theo đúng quy định; đồng thời đề nghị người dân có đơn phản ánh cung cấp các hợp đồng và các tài liệu liên quan đến nội dung kiến nghị, phản ánh để đoàn công tác xem xét.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đinh Loan Hiền cho biết, trước mắt qua làm việc đoàn đã hướng dẫn chủ đầu tư cùng người dân thành lập Ban quản trị để hoạt động chung cư. Ngoài ra, đoàn công tác cũng kiểm tra những vấn đề trong quá trình hoạt động và quản lý chung cư. Nếu phát hiện vi phạm trong thẩm quyền sẽ ra quyết định xử phạt. Vi phạm ngoài thẩm quyền sẽ tham mưu cho cơ quan chức năng xử phạt.

Anh Nguyễn Thế Hoàng cho biết, mong muốn của người dân sớm được giải phóng khu vực tầng G để toàn bộ cư dân chung cư có không gian hoạt động chung như đúng trong hợp đồng nêu rõ. Đặc biệt, toàn thể cư dân chung cư mong muốn phía chủ đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục cấp sổ đỏ cho người dân.

“Mong muốn của người dân sớm có sổ đỏ để ổn định cuộc sống lâu dài. Mong các cơ quan chức năng cũng sớm kiểm tra, xử lý các vấn đề sai phạm tại chung cư này”, anh Hoàng chia sẻ.

Như Tiền Phong đã phản ánh, trước đó các hộ dân sinh sống tại chung cư Tây Lĩnh (phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An) có đơn thư phản ánh về nhiều vi phạm tại tòa nhà này.

Cụ thể, các hộ dân trình bày vào các năm 2011, 2012, 2013 nhiều hộ dân đã ký hợp đồng mua bán căn hộ tại tòa nhà chung cư quy mô nhỏ Tây Lĩnh. Chủ đầu tư tòa nhà là doanh nghiệp tư nhân Tây Lĩnh (có địa chỉ tại số 101 - Ngõ 518 Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà Nội). Sau khi ký hợp đồng, các hộ dân đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và được bàn giao nhà vào ở ổn định. Tuy nhiên hơn 10 năm qua, các hộ dân chưa được chủ đầu tư làm thủ tục để cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Người dân cũng phản ánh nhiều vi phạm xảy ra tại chung cư này.