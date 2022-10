Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: Một nạn nhân được bảo hiểm chi trả 2,4 tỷ đồng

TPO - Một nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương vừa được một công ty bảo hiểm chi trả số tiền 2,4 tỷ đồng.

Chiều 23/10, chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Tấn Phụng (ngụ phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) cho hay, phía gia đình ông đã nhận số tiền 2,4 tỷ đồng từ một công ty bảo hiểm đóng trên địa bàn Bình Dương.

Ông Phụng là cha ruột của anh Nguyễn Chí Vương (SN 1985, một trong 32 người tử vong trong vụ cháy karaoke An Phú).

Đại diện công ty bảo hiểm cho Tiền Phong hay, khi xảy ra vụ cháy, công ty đã cử nhân viên xuống để nắm thông tin và xử lý các quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Trong vụ cháy này, công ty chỉ ghi nhận 1 trường hợp duy nhất tham gia bảo hiểm.

Tuy nhiên, do quá trình thực hiện hồ sơ từ công an diễn ra trong thời gian dài nên đến nay công ty mới hoàn tất hồ sơ pháp lý để chi trả tiền bảo hiểm cho người thân của nạn nhân.

“Việc chi trả này phần nào bù đắp sự mất mát, giúp gia đình nạn nhân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đây cũng là một trong những trường hợp được chi trả lớn nhất ở Bình Dương mà chúng tôi thực hiện”, đại diện đơn vị chi trả tiền bảo hiểm nói.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tối ngày 6/9 xảy ra vụ hỏa hoạn ở quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vụ cháy khiến 32 người tử nạn.

Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Đến ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố, bắt tạm giam Lê Anh Xuân - chủ cơ sở karaoke.

Đến ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và khởi tố bị can đối với 2 cán bộ công an Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Thuận An.