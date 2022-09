Xem camera ghi lại cảnh lúc lửa khởi phát cháy ở karaoke An Phú làm 32 người tử vong

TPO - Hình ảnh được trích xuất từ camera cho thấy, ban đầu lửa khởi phát cháy nhỏ ở tầng 2 quán karaoke An Phú. Tuy nhiên, các phòng hát vẫn không có dấu hiệu người bỏ chạy cho đến khi khói, lửa bao trùm.

Ngày 17/9, qua trích xuất camera tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác định lửa bùng lên tại căn phòng 204 ở tầng 2.

Lúc này, hành lang của quán không có khách và nhân viên qua lại. Các phòng karaoke, khách và nhân viên quán đang mở nhạc inh ỏi. Khoảng 30 giây sau, khói đen đã bao trùm hành lang lầu 2.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Anh Xuân về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy quy định tại Khoản 3, Điều 313, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đồng thời, Công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Xuân tại TP. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học hình sự và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Được biết, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú được xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng 1.500m2 gồm 3 tầng, có 30 phòng (thực tế có 26 phòng hoạt động), được hoạt động từ năm 2016, do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi) làm chủ. Vào tối 6/9, ngọn lửa bùng phát tại cơ sở kinh doanh karaoke trên đã làm chết 32 người.