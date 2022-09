Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: Cơ sở nhiều lần vi phạm, lao động không có hợp đồng

TPO - Các ngành chức năng tỉnh Bình Dương khẳng định, cơ sở karaoke An Phú có đầy đủ pháp lý theo quy định để hoạt động kinh doanh. Cơ sở này tham gia nghĩa vụ thuế theo hộ kinh doanh, khoản thuế điều kiện khác và từng bị xử phạt hành chính vì không ký hợp đồng lao động cho nhân viên.

Theo UBND thành phố Thuận An, karaoke An Phú (nơi xảy ra vụ cháy làm chết 32 người) có cơ sở pháp lý đầy đủ theo quy định, trong đó có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TPHCM) vừa bị khởi tố, bắt giam là người đứng tên đăng ký kinh doanh từ năm 2016. Tuy nhiên, người trực tiếp quản lý cơ sở này là Phạm Quốc Khải (SN 1989, ngụ tỉnh Hậu Giang) được ông Xuân thuê.

Về công tác kiểm tra, vào năm 2019, các ban ngành chức năng kiểm tra 1 đợt; năm 2020, cơ sở tạm ngưng hoạt động; năm 2021 kiểm tra 2 đợt và năm 2022 kiểm tra 1 đợt. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận việc chấp hành quy định an toàn về PCCC của cơ sở.

Về kiểm tra an ninh trật tự, trước khi xảy ra vụ cháy, Công an thành phố Thuận An đã tổ chức kiểm tra hành chính 5 lần tại cơ sở karaoke An Phú, ra quyết định xử phạt với tổng số tiền gần 35 triệu đồng.

Trong đó, 4 lần cơ sở này bị xác định vi phạm vì hoạt động quá giờ được phép, không giao kết hợp đồng lao động với nhân viên, không cung cấp biển tên cho người lao động.

Ngoài ra, tại thời điểm các lần kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện vi phạm về tệ nạn xã hội, sử dụng ma túy, múa thoát y tại cơ sở karaoke An Phú.

Về hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cảnh tiếp viên múa thoát y và cho rằng xảy ra ở karaoke An Phú, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, chưa nắm vụ việc, đồng thời cho rằng, chưa có cơ sở để khẳng định những hình ảnh trên không gian mạng xảy ra ở cơ sở kinh doanh này.

Liên quan đến việc đóng thuế tại cơ sở karaoke An Phú, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết, theo báo cáo từ đơn vị chuyên môn, cơ sở này đóng thuế đầy đủ theo hộ kinh doanh.

Đại diện cơ quan thuế thành phố Thuận An cho biết, những thông tin liên quan đến cơ sở karaoke An Phú hiện không thể cung cấp gì thêm. Tuy nhiên, vị này cho biết, cơ sở kinh doanh này là hộ gia đình kinh doanh karaoke, trả tiền thuế môn bài hàng năm, mức đóng căn cứ trên thu nhập bình quân hàng tháng. Cụ thể, nếu thu nhập mỗi tháng trên 1,5 triệu đồng, mức đóng thuế cả năm theo quy định là 1 triệu đồng.

Nếu hộ kinh doanh karaoke có tổng thu nhập cả năm khoảng 300 triệu đồng, (bình quân mỗi tháng 25 triệu đồng) thì ngoài đóng thuế cả năm 1 triệu đồng còn phải đóng thêm tiền thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân vì doanh thu trên 100 triệu đồng/năm theo quy định.

Về cơ sở pháp lý, cơ sở karaoke An Phú đủ điều kiện hoạt động dựa trên các hồ sơ pháp lý gồm: Giấy phép kinh doanh đăng ký lần đầu ngày 9/12/2015, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 7/9/2016 do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp. Cơ sở này cũng có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC do Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2017; văn bản xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC số 228 ngày 18/7/2017. Cơ sở đã xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và lập hồ sơ quản lý về PCCC theo quy định; đã trang bị phương tiện và hệ thống PCCC theo quy định. Ngoài ra, cơ sở này cũng được Công an thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự vào ngày 31/7/2017; giấy chứng nhận đăng ký thuế số do Chi cục Thuế Thuận An cấp ngày 5/3/2014; giấy phép kinh doanh karaoke do UBND thị xã (nay là thành phố) Thuận An cấp ngày 15/11/2016.