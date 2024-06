Vụ cháy làm 4 người chết: Vô vàn khó khăn khi tiếp cận hiện trường

TP - Ngay khi phát hiện có cháy, nhiều người dân đã hô hoán thông báo cho mọi người biết và báo cho cơ quan chức năng. Những người hàng xóm bất chấp nguy hiểm vào hiện trường chữa cháy nhưng họ bất lực khi lửa, khói bùng lên dữ dội bên trong ngôi nhà...

Ngày 17/6, cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa ngôi nhà 6 tầng số 207 Định Công Hạ (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) để phục vụ công tác khám nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn khiến 1 người lớn và 3 trẻ em tử vong. Các nạn nhân được xác định là bà N.M.H (SN 1971) và 3 cháu nhỏ tên N.Đ.Đ.S (SN 2013), N.T.A (SN 2018), N.D.K (SN 2022).

Công an TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Hoàng Mai phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, khoảng 18h22, cơ quan công an nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ. Nhận được thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 19h30 đám cháy đã được khống chế và 20h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, qua tìm kiếm, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể.

Theo cơ quan công an, khi xảy ra hỏa hoạn, trong ngôi nhà có 7 người. 3 người tự thoát nạn ra ngoài gồm chủ nhà, con trai và con gái. Trong đó, chị Nguyễn Thị Hương T (SN 1991) và anh Nguyễn Tiến D (SN 1996) chạy kịp ra bên ngoài từ cửa chính tầng 1, còn ông Nguyễn Đình S (1965 - là chủ nhà) thoát ra ngoài từ ban công tầng 5 ngôi nhà và được lực lượng chữa cháy hỗ trợ. Ngôi nhà trên là nhà ở kết hợp kinh doanh vật tư điện nước, cao 6 tầng, 1 tum, diện tích mặt bằng khoảng 80m2. Bên trong nhà có 1 thang bộ hở và 1 thang máy. Tầng 1 là nơi kinh doanh và tầng 2, 3 là kho chứa hàng hóa; tầng 4, 5 là phòng ngủ của gia đình; tầng 6 là bếp và phòng khách; tầng tum là phòng thờ và sân phơi.

Là một trong những người trực tiếp lao vào chữa cháy, anh Phạm Quang Tú - người dân gần ngôi nhà bị cháy cho biết, nghe tiếng hô hoán có cháy, anh Tú liền cầm 2 bình chữa cháy của cửa hàng sửa xe máy đối diện chạy vào trong ngôi nhà dập lửa. Tuy nhiên, khi lên tới tầng 2 khói từ bên trên tầng bay xuống dày đặc, anh xịt bình chữa cháy nhưng không thể làm gì được và phải quay ra.

“Một mình tôi xịt khoảng 4 bình cứu hỏa... Khi ra ngoài dọn dẹp lối chữa cháy ở tầng 1 thì chủ nhà chạy vào quyết tâm lên cứu người nhưng tôi đã ngăn lại và nói phải báo lực lượng chữa cháy đến” - anh Tú kể lại.

Theo anh Tú, một lúc sau lực lượng tổ liên gia PCCC đến và anh cùng vào trong xịt khoảng 10 bình cứu hỏa nhưng cũng không có tác dụng. “Đường vào bên trong vướng rất nhiều và tối, hầu như không có đường đi...” - anh Tú nói.

Còn anh Trần Văn Định - một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc anh trai anh gọi điện thông báo đang chữa cháy nên vội chạy ra kiểm tra. “Lúc tôi ra đến nơi thì anh trai bảo chạy được lên tới tầng 3 và không thể lên trên được tầng 4 mặc dù biết trên tầng 4 có bốn bà cháu nhưng không thể làm gì được...” - anh Định kể lại.

Anh Phạm Văn Tài (trú tại Hà Nội) cho biết: “Lúc đó trời bắt đầu có mưa dông, ngay khi phát hiện sự việc người dân xung quanh đến trợ giúp dập lửa và báo cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, mọi người không thể tiếp cận được hiện trường do đám cháy bùng lên rất to, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao. Tôi có trông thấy một vài ánh đèn điện thoại từ khu vực tầng 6 vẫy vẫy cầu cứu...”- nam nhân chứng cho biết.

Vô vàn khó khăn khi tiếp cận hiện trường vụ cháy

Thiếu tá Vũ Văn Sơn - Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai cho biết, khi tiếp cận hiện trường lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH gặp rất nhiều khó khăn bởi đây là ngôi nhà dạng ống. Bên dưới tầng 1-3 là nơi kinh doanh và là kho chứa hàng hóa, bên trên là nơi ở của gia đình, trong khi chỉ có duy nhất một cầu thang bộ có thể lên các tầng bên trên. Ngoài ra, tầng 5-6 ngôi nhà - nơi các nạn nhân mắc kẹt, bị bịt kín cửa kính.

Theo thiếu tá Sơn, đồ đạc bên trong từ tầng 2-4 bị cháy, lại kín khiến khói, khí độc theo cầu thang bốc lên các tầng trên, dẫn đến ngôi nhà như một lò nung...

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chữa cháy phải phá cửa kính để thoát khói ra ngoài và tiếp cận từ nhiều hướng dập lửa, cứu nạn. Cán bộ, chiến sĩ phải thay phiên nhau dùng bình thở, dập lửa từng tầng để tiếp cận bên trên ngôi nhà qua lối cầu thang bộ. Sau khi chữa cháy xong, quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy 4 nạn nhân. Điều ám ảnh với họ là thi thể 3 cháu bé nằm cùng người bà...

Đáng chú ý, vào thời điểm phát hiện vụ cháy, một số người dân sống tại khu vực này đã không màng nguy hiểm lao vào trong nhà nhằm hỗ trợ chữa cháy, giải cứu các nạn nhân, song họ bất lực khi lửa, khói bùng lên dữ dội bên trong ngôi nhà.