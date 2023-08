Vụ cần thủ bị sát hại ở Bình Dương: Hai chiếc xe tang vật được tìm thấy tại điểm mua bán sắt vụn

TPO - Sau 3 giờ gây án, nhóm nghi can giết người cướp của đã bị công an bắt giữ. Theo lời khai của nhóm nghi can, sau khi cướp xe máy đã đem tới vựa ve chai để bán sắt vụn, chia nhau mỗi người 200 nghìn đồng. Theo lời chủ vựa ve chai, khi công an đến hỏi mới biết vừa mua hai chiếc máy là tang vật gây án.

Theo hồ sơ điều tra từ cơ quan công an, khoảng 11h ngày 4/8, ông N.V.D đến Công an thị xã Bến Cát trình báo vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản xảy ra tại bờ kênh phía sau Công ty TNHH Indochine thuộc khu phố 1 (phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Cụ thể, ông D cùng bạn là ông Võ Văn Tiến (SN 1960, quê Bình Dương) đi câu cá tại bờ kênh thì bị 1 nhóm đối tượng tấn công cướp xe rồi tẩu thoát. Sự việc khiến ông Tiến tử vong tại chỗ, ông D sau khi thoát được đã đến Công an thị xã Bến Cát trình báo.

Sau khi tiếp nhận tin báo, nhận thấy đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đại tá Trần Văn Chính – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ đạo các tổ điều tra, tổ trinh sát sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc các đối tượng khả nghi nhằm khoanh vùng các đối tượng.

Sau hơn 3 giờ gây án từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT Công an thị xã Bến Cát phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt giữ 5 đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu phố 1 (phường Thới Hòa) gồm: Trương Vân Quốc Vũ (SN 2008, quê Đắk Lắk); Trương Mến (SN 2009, quê Kiên Giang); Trương Văn Thương (SN 2006, quê Kiên Giang); Nguyễn Thanh Nhã (SN 2003, quê Long An) và Trần Thanh Hùng (SN 2008, quê Kiên Giang).

Theo lời khai của các nghi can, sáng 4/8, nhóm rủ nhau ra kênh khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), nơi thường xuyên có người tụ tập câu cá để đánh người cướp của. Sau đó các đối tượng tập trung tại gần hiện trường bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho Mến và Thương vào xô 2 nạn nhân xuống kênh sau đó dẫn xe ra.

Thực hiện ý định, các đối tượng Thương, Vũ, Hùng, Nhã, Mến vào giả vờ hỏi mua cá. Sau đó, đối tượng Mến và Thương xô hai người đàn ông câu cá xuống kênh.

Sau đó, Mến đẩy xe Wave màu xanh, Vũ đẩy xe Wave màu đỏ. Các đối tượng tháo biển số xe đem vứt bỏ rồi mang đi bán ở vựa ve chai được 1,1 triệu đồng, sau đó chia mỗi đối tượng 200.000 đồng, số tiền còn lại dùng để đổ xăng xe máy.

Từ lời khai của nhóm nghi can, công an đã đến vựa ve chai cách hiện trường vài km và tìm thấy hai chiếc xe máy của nạn nhân. Theo lời khai của chủ vựa ve chai, khi công an đến hỏi mới biết hai chiếc xe máy vừa mua là tang vật của vụ án mạng. “Họ bán thì tôi mua nhưng chỉ mua sắt vụn chứ không phải mua để dùng nên không cần giấy tờ xe”, chủ vựa ve chai nói với công an.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết nhóm nghi can đều có độ tuổi còn rất trẻ, do đó khuyến nghị các bậc phụ huynh cần tạo môi trường sống lành mạnh, quan tâm yêu thương, dạy dỗ các em. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em.