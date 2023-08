Vụ thi thể có hơn 20 nhát dao đâm: Nghi can khai man để tránh tội cho bạn gái

TPO - Mặc dù lên kế hoạch hoàn hảo cho vụ giết người cướp tài sản, song lời khai man của nghi can Nguyễn Thành Thông hòng che giấu hành vi phạm tội của bạn gái đã không qua mặt được cán bộ điều tra.

Chiều 2/8, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thành Thông (23 tuổi) và Lê Thị Mỹ Anh (17 tuổi, cùng quê An Giang) để điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Đây là hai nghi can liên quan vụ phát hiện thi thể nam giới có hơn 20 nhát dao đâm tại bãi đất trống thuộc phường Thuận Giao (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Nguồn tin cho hay, khi Thông và bạn gái trốn chạy tới địa bàn tỉnh Tiền Giang đã bị trinh sát phát hiện và bắt giữ. Tại thời điểm bị bắt, Thông thừa nhận chính là người gây ra vụ án mạng khiến thi thể nam giới có nhiều nhát dao đâm. Thông khai lý do sát hại nạn nhân vì có mâu thuẫn trên mạng xã hội, sau đó hẹn gặp nhau giải quyết và xảy ra vụ việc.

Ban đầu, Thông nói Lê Thị Mỹ Anh không liên quan đến vụ án giết người mà chỉ đi cùng trong lúc chạy trốn.

Tuy nhiên, điều tra viên nhanh chóng xác định lời khai ban đầu của nghi can chưa khớp với kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi nên tiến hành điều tra thêm.

Bằng biện pháp nghiệp vụ của cán bộ điều tra, nghi can Nguyễn Thành Thông cuối cùng đã khai lại quá trình gây án và động cơ giết người.

Theo lời khai của nghi can, Nguyễn Thành Thông là người yêu của Lê Thị Mỹ Anh, cả hai không có nghề nghiệp ổn định.

Để có tiền tiêu xài, Thông và Mỹ Anh nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền. Nghĩ là làm, Mỹ Anh lên mạng xã hội làm quen với nhiều nam thanh niên rồi dẫn dụ họ đến địa điểm định sẵn nhằm cướp tài sản.

Anh N.T.K (22 tuổi) chính là nạn nhân rơi vào bẫy của hai nghi can này. Sau khi làm quen được với anh K, tối 30/7, Mỹ Anh hẹn anh K đến bãi đất trống bên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tâm sự.

Khi anh K đến điểm hẹn, Mỹ Anh dùng ớt bột ném vào mặt nạn nhân, trong khi đó Thông cầm dao đâm nhiều nhát sau lưng anh K.

Sau khi gây án, Thông và Mỹ Anh lấy xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Đến sáng 31/7, người dân phát hiện thi thể anh K với nhiều nhát dao đâm nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Bình Dương đã trích xuất camera an ninh và xác định được nghi can đang di chuyển theo hướng từ Bình Dương về miền Tây nên triển khai lực lượng truy bắt. Với sự hỗ trợ của lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được hai nghi can di lý về địa phương để điều tra.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nghi can Nguyễn Thành Thông từng bị tạm giữ về hành vi sử dụng trái phép ma túy vào ngày 15/3/2023.

Để động viên tinh thần cho cán bộ, đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thay mặt Ban giám đốc trao thưởng nóng số tiền 50 triệu đồng cho lực lượng phá án.