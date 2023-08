Vụ thi thể có hơn 20 vết dao đâm ở Bình Dương: Nghi can vừa bị bắt khai gì?

TPO - Khi bị công an bắt giữ, nghi can khai lý do dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong do mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội.

Tối 1/8, nguồn tin riêng Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được nghi can liên quan đến vụ phát hiện thi thể có nhiều vết dao đâm. Nghi can khai tên là Nguyễn Thành Thông (23 tuổi, quê An Giang), đồng thời thừa nhận bản thân đã sát hại nam thanh niên tại bãi đất trống thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Khi được cán bộ điều tra hỏi, vì sao giết người và hung khí gây án là gì? nghi can Nguyễn Thành Thông nói do mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên mạng xã hội nên đã hẹn nạn nhân ra nói chuyện. Khi anh N.T.K (21 tuổi, quê Hậu Giang) đến điểm hẹn thì xảy ra mâu thuẫn và bị Nguyễn Thành Thông dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng lưng dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Nguyễn Thành Thông cùng bạn gái bỏ trốn nhiều nơi và bị công an phát hiện bắt giữ trên đường về miền Tây. Trước đó Tiền Phong đã đưa tin, vào sáng 31/7, người dân phát hiện một thi thể nam giới ở bãi đất trống bên đường Thuận Giao 25 (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo từ người dân, Công an thành phố Thuận An đã cử lực lượng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Khám nghiệm sơ bộ, trên người nạn nhân có hơn 20 nhát dao. Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ nghi can để tiếp tục điều tra, làm rõ. Kinh hoàng phát hiện thi thể nam giới bị nhiều vết đâm Thi thể nam giới trôi trên kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau Hương Chi