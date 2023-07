Bịa chuyện thấy 'tình địch' kéo thi thể phụ nữ ra ao cá

TPO - Làm việc với công an, Tuấn thừa nhận do có mâu thuẫn nên đã bịa đặt chuyện nhìn thấy B kéo xác nạn nhân ra ao cá nhằm mục đích để công an mời làm việc và làm rõ việc B đe dọa đánh anh ta.

Ngày 14/7, nguồn tin của Tiền Phong, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau vừa mời đối tượng Trần Nhựt Tuấn (ngụ ấp Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi) để làm việc xoay quanh tố giác không đúng sự thật về vụ chết người. Theo đó, vào khoảng 14h ngày 9/7, người dân phát hiện bà T.T.Đ (SN 1954, ngụ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) chết dưới ao cá phía sau nhà chưa rõ nguyên nhân. Vụ việc trên được dư luận người dân địa phương và khu vực lân cận quan tâm. Trong quá trình điều tra vụ việc, Trần Nhựt Tuấn đã tố giác anh B (ngụ ấp Kinh Chùa, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời) có hành vi kéo xác bà Đ. từ cửa nhà sau ra ao cá. Qua xác minh và cùng các chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra vụ án, công an đã có cơ sở kết luận không có sự việc xảy ra như tố cáo của Tuấn. Khi mời làm việc, Trần Nhựt Tuấn thừa nhận do có mâu thuẫn chuyện tình cảm giữa Tuấn, anh B và chị Ng (cháu nội bà Đ). Do vậy, Tuấn đã bị đặt chuyện nhìn thấy B kéo xác bà Đ ra ao cá nhằm mục đích để Công an mời B làm việc và làm rõ việc B đe dọa đánh Tuấn. Được biết, qua công tác khám nghiệm bà Đ chết do ngạt nước, có dấu hiệu nhồi máu cơ tim và không có dấu hiệu phạm tội. Tân Lộc