Bịa chuyện sốt đất để lừa tiền tỷ của nhiều người

TPO - Để tạo lòng tin với mọi người, Xuân bịa ra chuyện đất đang sốt, có nhiều người hỏi mua với giá cao để rủ rê mọi người góp tiền vào đầu tư đất. Từ đó, Xuân đã lừa nhiều tỷ đồng của người dân.

Ngày 7/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân bằng hình thức hùn vốn đầu tư bất động sản.

Theo đó, Lê Thị Thanh Xuân (53 tuổi, trú huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định. Lợi dụng tình hình “sốt’ đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An nên Xuân đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động vốn đầu tư kinh doanh bất động sản của nhiều người.

Để tạo lòng tin cho các bị hại, Xuân đã đưa những thông tin gian dối với bị hại như: Những thửa đất trên sắp có đường quy hoạch chạy qua, sắp mở rộng đường, gần các khu đô thị chuẩn bị thành lập hay các thửa đất này đã có người xin mua lại Xuân với giá cao hơn giá mua vào. Thậm chí Xuân còn làm giả cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chuyển cho các bị hại để tạo lòng tin.

Với thủ đoạn trên, bước đầu công an xác định Lê Thị Thanh Xuân đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 6,3 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông báo, ai là bị hại của Lê Thị Thanh Xuân thì liên hệ với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để được giải quyết.