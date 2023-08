Bốn đối tượng truy sát người trong sân bóng ở Long An đầu thú

TPO - Ngày 5/8, Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết bốn nghi can liên quan vụ một nhóm người tấn công thanh niên xem đá bóng đã ra đầu thú.