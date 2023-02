Vô tư 'thưởng trà' trên... đường ray tàu hỏa tại Hà Nội

TPO - Trước cổng Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, tình trạng lấn chiếm, thậm chí ngồi lên đường ray để ăn uống diễn ra suốt nhiều năm nay.

Đoạn đường sắt trước cổng bệnh viện Bạch Mai (Đống Đa, Hà Nội) phía đường Giải Phóng đã trở thành địa điểm tụ hội của đủ loại hàng quán vỉa hè từ nhiều năm nay. Từ hàng ăn sáng, cho đến quán thuốc lào, trà đá đều lấy đây là địa điểm kinh doanh, bất chấp những chuyến tàu Bắc-Nam vẫn chạy qua đây mỗi ngày.

Theo quy định của ngành đường sắt, hành lang an toàn tối thiểu của đường sắt đô thị phải rộng ít nhất 3m thế nhưng ở đây thì chẳng còn thừa "khoảng cách" nào với đường ray. Nhiều người còn thấy quá chật chội đông đúc nên bê ghế ra giữa đường ray ngồi uống nước.

Khi phát hiện cảnh sát từ xa, những người bán hàng vội vàng thu dọn hàng hóa, ô bạt, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực đường tàu. Khi lực lượng cảnh sát đến nơi, thì những người bán hàng đã không còn trong khu vực hành lang an toàn đường sắt.

"Các đối tượng chuyển sang xách làn và rình rập lúc lực lượng chức năng không có mặt thì chèo kéo, cò mồi khách mua hàng. Hành lang an toàn đường sắt là đặc thù riêng của giao thông đường sắt, những người khác vi phạm vào vùng hành lang đều có độ nguy hiểm rất là cao. Các đường ngang đường giao cắt, mà lưu lượng người ra vào tại đây rất lớn, mà không đảm bảo an toàn thì tai nạn rất dễ xảy ra", Đại úy Nguyễn Hoài Nam, Đội CSTT Công an phường Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Đại úy Nam cho biết thêm, sẽ cắt cử lực lượng ra trực chốt để không có hiện tượng lén lút bán hàng: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, xử lý. Nếu như các đối tượng đã từng bị xử lý mà bị xử lý tiếp thì chúng tôi sẽ có biện pháp chặt chẽ hơn".