Vinmec động thổ bệnh viện cao cấp tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire

Ngày 26/04/2022, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã động thổ bệnh viện Vinmec Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Với 18 biệt thự đơn lập và 18 phòng tổng thống siêu sang, có đầy đủ chức năng khám chữa bệnh, phẫu thuật và an dưỡng - Vinmec The Empire được định hướng trở thành bệnh viện đa khoa quốc tế theo mô hình resort 5 sao đầu tiên ở Việt Nam.

Vinmec Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire có tổng diện tích 36.000m2, tọa lạc tại Đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, xã Long Hưng và Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Bệnh viện được định hướng cao cấp, có đầy đủ chức năng khám, chữa bệnh, phẫu thuật, an dưỡng 5 sao và liên thông chặt chẽ về chuyên môn, dịch vụ với Bệnh viện Vinhomes Ocean Park 1 nằm kế cận cũng như hệ thống y tế Vinmec trên toàn quốc. Bệnh viện gồm một tòa nhà trung tâm 5 tầng với đầy đủ các phân khu chức năng của một bệnh viện đa khoa quốc tế và khu biệt thự đặc biệt gồm 18 phòng tổng thống. Trong đó, tòa nhà trung tâm có 13 chuyên khoa gồm Hồi sức cấp cứu, Nội tổng hợp, Nhi, Sản, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm... quy mô 130 giường bệnh nội trú, có khả năng đáp ứng hàng chục nghìn lượt khám chữa ngoại trú mỗi năm. Bên cạnh việc phục vụ khám chữa bệnh cơ bản cho cư dân đô thị và vùng phụ cận, bệnh viện Vinmec Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire đặc biệt có 18 phòng tổng thống siêu sang được xây dựng theo mô hình biệt thự đơn lập. Mỗi biệt thự có hai tầng gồm phòng nghỉ cho bệnh nhân, phòng ăn, phòng khách, phòng cho người nhà, phòng cho nhân viên y tế trực và phòng trị liệu với tiện nghi cao cấp dành cho bệnh nhân điều trị nội trú. Mô hình biệt thự nghỉ dưỡng trong khuôn viên xanh với cảnh quan thiên nhiên, hồ nước, không khí trong lành thoáng đãng tại Vinmec Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ đảm bảo điều kiện lý tưởng cho bệnh nhân điều trị và hồi phục sức khỏe, cũng như tâm lý thoải mái bên người thân như tại nhà. Đây cũng là mô hình bệnh viện quốc tế đặc biệt cao cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ trở thành địa chỉ khám chữa bệnh tiêu chuẩn quốc tế dành cho cư dân khu đô thị, đồng thời đáp ứng nhu cầu về dịch vụ y tế chất lượng cao của du khách trong nước và quốc tế. Dự kiến, bệnh viện sẽ đi vào hoạt động từ năm 2024. Vinmec Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ là bệnh viện thứ 8 trong Hệ thống Y tế Vinmec được xây dựng trên toàn quốc, sau các Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec tại Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng, Phú Quốc, Nha Trang và TP. HCM, cùng chuỗi 2 Phòng khám Đa khoa Quốc tế tại Hà Nội./. P.V