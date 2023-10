VinFast đứng thứ 22 hãng xe hơi lớn nhất thế giới

TPO - Phiên giao dịch ngày 4/10 (giờ Mỹ) trên sàn chứng khoán Nasdaq, cổ phiếu VFS của VinFast ở mức 8,19 USD/cổ phiếu, vốn hóa của VinFast Auto là 19,15 tỷ USD.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 4/10 trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ (tối 4/10 giờ Việt Nam), cổ phiếu VinFast Auto (mã chứng khoán: VFS) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm phiên thứ 4 liên tiếp, xuống dưới 9 USD/cổ phiếu.

Cụ thể, lúc 23h30 ngày 4/10 (giờ Việt Nam), cổ phiếu VFS giảm 12,22% so với phiên liền trước, xuống 8,19 USD/cổ phiếu.

Với mức giá hiện tại, vốn hóa của VinFast Auto chỉ còn 19,15 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức định giá ban đầu khi sáp nhập với Black Spade là 23 tỷ USD. Mức vốn hóa này giảm hơn 90% so với đỉnh hồi cuối tháng 8.

Hiện tại, vốn hóa hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp dưới hãng xe Tata Motors của Ấn Độ, hãng SAIC Motor của Trung Quốc và Kia của Hàn Quốc.

Vốn hóa VinFast đứng thứ 22 trong các hãng xe ô tô trên thế giới. Nếu chỉ tính các hãng xe điện, VinFast đứng thứ 4 sau hãng xe Tesla của tỷ phú Elon Musk (tính tới 4/10 có vốn hóa 790 tỷ USD), BYD của Trung Quốc (92,7 tỷ USD), Li Auto của Trung Quốc (34,6 tỷ USD).

VinFast vừa có văn bản gửi lên SEC cho biết hãng sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III trước giờ mở cửa phiên 5/10. Doanh nghiệp sẽ tổ chức buổi phát sóng trực tiếp trên website để thảo luận về chiến lược và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Hồi giữa tháng 9, VinFast Auto Ltd. công bố kết quả báo cáo tài chính tự lập của quý II, kết thúc vào ngày 30/6. Theo đó, số lượng xe máy điện đã bàn giao trong quý II là 10.182 chiếc, tăng 4% so với quý I. Tính đến ngày 30/6, VinFast có 122 showroom cho ô tô điện trên toàn cầu và 245 showroom và xưởng dịch vụ cho xe máy điện.

Doanh thu bán xe đạt 7.488 tỷ đồng (314,6 triệu USD), tăng 147% so với quý II/2022 và tăng 387% so với quý I năm nay. Tổng doanh thu quý II là 7.953 tỷ đồng (334,1 triệu USD), tăng 303,3% so với quý I. Tổng doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu bán ô tô điện.