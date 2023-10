Cổ phiếu xuống vùng đáy, vốn hoá VinFast về mức ban đầu

TPO - Phiên giao dịch 2/10, cổ phiếu VFS của VinFast xuống vùng đáy 11 - 12 USD/cổ phiếu. Điều này khiến vốn hóa của VinFast Auto đang ở mức 22,8 tỷ USD, gần ngang mức định giá ban đầu khi sáp nhập với Black Spade.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 2/10 trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ (tối 2/10 giờ Việt Nam), cổ phiếu VinFast Auto (mã chứng khoán: VFS) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm phiên thứ 2 liên tiếp, xuống vùng đáy 9,8 USD/cổ phiếu. Thị giá này là mức thấp nhất kể từ khi lên sàn Nasdaq của Mỹ hôm 15/8.

Trong 17 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu VinFast biến động trong khoảng từ 11 - 18 USD/ cổ phiếu. Tính thanh khoản trong vài phiên gần đây có phần cải thiện nhưng còn thấp hơn nhiều so với những phiên giao dịch hồi cuối tháng 8.

Với mức giá hiện tại, vốn hóa của VinFast Auto đang ở mức 22,8 tỷ USD, gần ngang mức định giá ban đầu khi sáp nhập với Black Spade. Mức vốn hóa này giảm 85% so với đỉnh cao nhất hồi cuối tháng 8.

Hiện tại, vốn hoá VinFast Auto xếp dưới hãng xe Tata Motors của Ấn Độ, đứng thứ 17 trong tổng số các hãng xe ô tô trên thế giới. Nếu chỉ tính các hãng xe điện, VinFast đứng vị trí thứ 4 sau Tesla (775 tỷ USD), BYD (92,6 tỷ USD) và Li Auto (35,6 tỷ USD).

Tối 15/8, VinFast đã rung chuông ra mắt trên Nasdaq Global Select Market, chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu. Công ty có giá trị vốn hoá hơn 23 tỷ USD, hoạt động dưới pháp nhân VinFast Auto Ltd. với mã giao dịch VFS.

Sự kiện rung chuông trên Nasdaq Stock LLC (“Nasdaq”) diễn ra ngay sau khi VinFast hoàn tất thành công giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Spade Acquisition Co (“Black Spade”) ngày 14/8/2023.

Theo đó, VinFast chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu, và là thương hiệu Việt có giá trị vốn hoá lớn nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, tính đến hiện tại.

Hồi giữa tháng 9, VinFast Auto Ltd. công bố kết quả báo cáo tài chính tự lập của quý II, kết thúc vào ngày 30/6. Theo đó, số lượng xe máy điện đã bàn giao trong quý II là 10.182 chiếc, tăng 4% so với quý I. Tính đến ngày 30/6, VinFast có 122 showroom cho ô tô điện trên toàn cầu và 245 showroom và xưởng dịch vụ cho xe máy điện.

Doanh thu bán xe đạt 7.488 tỷ đồng (314,6 triệu USD), tăng 147% so với quý II/2022 và tăng 387% so với quý I năm nay. Tổng doanh thu quý II là 7.953 tỷ đồng (334,1 triệu USD), tăng 303,3% so với quý I. Tổng doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu bán ô tô điện.