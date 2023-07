Vincom Mega Mall Life-Design lớn nhất miền Nam sắp ra mắt, dự án nào hưởng lợi hàng đầu?

Không chỉ là điểm hẹn được đông đảo người dân phía Đông TP. HCM mong chờ, Vincom Mega Mall Grand Park khi ra mắt sẽ là “ nút kích hoạt ” tăng giá cho các bất động sản lân cận , trong đó hưởng lợi nhất là 2 tòa tháp “hoa hậu” GH1, GH6 tại Glory Heights (Vinhomes Grand Park) .

Thủ phủ mua sắm mới phía Đông TP. HCM

Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) sở hữu tổ hợp mua sắm, giải trí có tổng diện tích lên đến 50.000m2 đang hoàn thiện, dự kiến đi vào vận hành những tháng đầu năm 2024. Đây sẽ là Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom đầu tiên và lớn nhất miền Nam được áp dụng mô hình “Life-Design Mall”. Tuy chưa chính thức ra mắt nhưng nhiều cư dân TP. Thủ Đức đã bắt đầu xôn xao với thông tin khách tham quan tại Vincom Mega Mall Grand Park sẽ được mua sắm giữa rừng cây ảo thuật, rừng cây mê hoặc, khu bảo tồn đom đóm, vương quốc sắc màu và các khu vực check-in theo mô hình pop-art, phim hoạt hình,...

Theo đại diện đơn vị thiết kế, Vincom Mega Mall tại Vinhomes Grand Park hướng đến là địa điểm mua sắm, thưởng thức nghệ thuật, thiết kế mỹ thuật tạo ra quá trình trải nghiệm khác biệt khi mua sắm, mô hình không gian đồng sáng tạo dành cho người tiêu dùng.

Khi đi vào hoạt động, TTTM sẽ là “thủ phủ” mua sắm, giải trí thú vị cho hơn 1 triệu cư dân TP.Thủ Đức. Đồng thời, Vincom Mega Mall Grand Park cũng là điểm hẹn hấp dẫn cho người dân các quận và tỉnh thành lân cận, kết nối đến Vinhomes Grand Park thông qua tuyến Vành đai 3 đã bắt đầu khởi công.

Bộ đôi tòa tháp “hoa hậu” tại Glory Heights đón sóng

Thông tin về sự ra mắt của Vincom Mega Mall Grand Park đang khiến giới đầu tư đổ dồn sự chú ý về bộ đôi tòa tháp GH1, GH6 tại dự án Glory Heights. Bộ đôi này nằm đối diện Vincom Mega Mall Grand Park, thừa hưởng trực tiếp các giá trị hấp dẫn do TTTM này đem lại.

Cư dân GH1 và GH6 sắp tới đây chỉ mất vài bước chân để thỏa sức khám phá và trải nghiệm những xu hướng mới nhất, cả về thời trang, ẩm thực, công nghệ và giải trí. Hơn thế nữa, định giá căn hộ tại 2 tòa tháp GH1 và GH6 sẽ được nâng lên rõ rệt khi Vincom Mega Mall Grand Park chính thức đi vào hoạt động, bởi giá trị bất động sản luôn gắn liền với sự phát triển của hạ tầng xung quanh.

Trong những năm qua, sự kết hợp giữa TTTM Vincom và các tòa tháp căn hộ sang trọng đã tạo nên công thức thành công kinh điển cho nhiều dự án mang thương hiệu Vinhomes. Tiêu biểu như tại phân khu The Landmark (Vinhomes Central Park). Nhờ vị trí đối diện TTTM Vincom Center Landmark 81, ngay khi ra mắt, phân khu The Landmark này đã trở thành cơn sốt của thị trường, được giới đầu tư săn đón ráo riết. Hiện nay, giá bình quân tại các căn hộ dự án The Landmark đã đạt 120 - 150 triệu/m2, tăng gấp hơn nhiều lần giá mở bán ban đầu.

Sở hữu nhiều điểm tương đồng với The Landmark, nhưng thế mạnh của bộ đôi “hoa hậu” GH1 và GH6 được nhiều nhà đầu tư đánh giá có phần đặc sắc hơn khi hai tòa tháp này còn nằm ngay tại đại lộ mua sắm Rodeo dài hơn 500m và kế cận Quảng trường Golden Eagle rộng 10.000m2. Đây cũng là một trong những tọa độ dễ dàng kết nối nhất đến đại công viên 36ha của Vinhomes Grand Park, mang đến cho cư dân chất sống đủ đầy, nơi mọi nhu cầu sống, giải trí và nghỉ dưỡng được đáp ứng ngay trong tầm tay.

Với nhiều ưu thế khó sao chép, bao gồm tầm view “triệu đô” đắt giá và nhiều tiện ích đặc quyền kết hợp cùng thế mạnh của TTTM Vincom Mega Mall Grand Park, bộ đôi tòa tháp GH1 và GH6 được kỳ vọng sẽ đem về nhiều kỷ lục bất ngờ cho thị trường BĐS thời gian tới.

Glory Heights đã chính thức “trình làng” bộ tứ chính sách, phá vỡ mọi kỷ lục cho “Bộ đôi hoa hậu” GH1 - GH6. Chính sách bán hàng được áp dụng tại thời điểm công bố theo thông tin của chủ đầu tư và ngân hàng Phương án: Khách hàng mua căn hộ thanh toán theo tiến độ bằng vốn tự có - Chính sách 1: Thanh toán thảnh thơi, 2 năm nhận nhà. Bình quân ~1,5% GTCH/tháng. - Chính sách 2: Thanh toán thảnh thơi, 4 năm nhận nhà. Bình quân ~0,8% GTCH/tháng. Phương án: Khách hàng vay vốn Ngân hàng - Chính sách 3: Nhận nhà trước, thanh toán sau. Hỗ trợ lãi suất 0% lên tới tới 2 năm. - Chính sách 4: Bom tấn phá bỏ mọi giới hạn, không lo lãi suất tới 8 năm.