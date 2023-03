Vietcombank và JBIC ký hợp đồng tín dụng 300 triệu USD tài trợ vốn cho các dự án năng lượng tái tạo

Ngày 29/3/2023, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng tài trợ vốn 300 triệu USD để hỗ trợ dự án năng lượng tái tạo giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Tham dự buổi lễ, có ông Uchida Makoto - Giám đốc quản lý, Giám đốc toàn cầu khối Tài chính, cơ sở hạ tầng và môi trường, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản; ông Aguin Toru - Trưởng đại diện Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Hà Nội; ông Keita Matsunami - Giám đốc quốc gia tại Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Mizuho – chi nhánh Hà Nội; các ông/bà là đại diện các Ngân hàng cho vay hợp vốn như Ngân hàng Mi-zu-ho, Ngân hàng Joy-o, Ngân hàng Shi-ga. Cùng dự có các lãnh đạo/chuyên viên của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Trụ sở chính và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản Chi nhánh Hà Nội cũng như đại diện các Cơ quan báo chí Nhật Bản.

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ông Đào Xuân Tuấn - Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối. Về phía Vietcombank có ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Shojiro Mizoguchi - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc. Cùng dự có các ông/bà là đại diện Lãnh đạo các Phòng/Ban của Trụ sở chính Vietcombank: Phòng Vốn tín dụng quốc tế, Phòng Quản lý tài sản nợ-tài sản có; Ban Khách hàng FDI, Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn, Ban khách hàng doanh nghiệp, Ban Định chế tài chính, Phòng Chính sách sản phẩm bán buôn, Văn Phòng.

Trong những năm gần đây, theo xu hướng phát triển chung của thế giới, tín dụng xanh là hướng đi tất yếu của ngành tài chính toàn cầu. Đối với lĩnh vực tín dụng xanh, theo định hướng phát triển của Chính phủ Việt Nam, Vietcombank luôn dành sự quan tâm, nguồn lực đặc biệt và thực tế đã trở thành Ngân hàng thương mại tiên phong tại Việt Nam cho vay tài trợ các dự án trong lĩnh vực này.

Sau khi triển khai thành công gói tín dụng 200 triệu USD ký vào tháng 6/2019, việc Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các ngân hàng lớn của Nhật Bản tiếp tục cung cấp khoản vay thứ hai trị giá 300 triệu USD tín chấp cho Vietcombank càng khẳng định uy tín, tín nhiệm của Vietcombank đối với các Định chế tài chính quốc tế; đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa JBIC và Vietcombank trong việc góp phần phát triển kinh tế bền vững, thúc đẩy hội nhập khu vực và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Vietcombannk cho biết: Lễ ký kết Hợp đồng tài trợ vốn 300 triệu USD giữa Vietcombank và JBIC để hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo là dấu mốc quan trọng khẳng định sự đánh giá tích cực từ các định chế tài chính quốc tế đối với sự ổn định và phát triển kinh tế Việt Nam; sự tin tưởng đối với hoạt động tài chính ngân hàng Việt Nam nói chung và Vietcombank nói riêng. Khoản vay sẽ hỗ trợ cho các dự án năng lượng xanh và bảo vệ môi trường tại Việt Nam, một trong những lĩnh vực mà Đảng và Chính phủ rất quan tâm hiện nay. Với ý nghĩa đó, khoản vay là biểu tượng của sự hợp tác lâu dài giữa Vietcombank và JBIC vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam, nâng cao hình ảnh của Việt Nam như một điểm đến đầu tư uy tín, an toàn và thân thiện, qua đó góp phần tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản lên tầm cao mới. Trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng, Vietcombank sẽ phối hợp cùng JBIC để tối ưu hóa những tác động tích cực về mặt xã hội và môi trường của khoản vay.

Thay mặt Ban Lãnh đạo Vietcombank, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ và các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là Vụ quản lý ngoại hối - NHNN đã tạo điều kiện hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký các khoản vay nước ngoài, giúp Vietcombank nhanh chóng triển khai các dự án tín dụng xanh theo đúng định hướng, chủ trương của Chính phủ.

Phát biểu tại Lễ kí kết, ông Uchida Makoto - Giám đốc quản lý, Giám đốc toàn cầu khối Tài chính, cơ sở hạ tầng và môi trường, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) cho biết: Khoản vay phù hợp với khái niệm “Cộng đồng châu Á phát thải bằng 0” (AZEC - Asia Zero Emissions Community) do Chính phủ Nhật Bản đứng đầu, nhằm theo đuổi mục tiêu trung hòa carbon và tăng trưởng kinh tế tùy theo hoàn cảnh của mỗi quốc gia. Khoản vay này cũng phù hợp với “Đối tác chuyển đổi năng lượng chính đáng” (JETP - Just Energy Transition Partnership), đã được Chính phủ Việt Nam và các nước đối tác, bao gồm Nhật Bản và Hoa Kỳ, thống nhất vào tháng 12 năm 2022. Mặt khác, đây cũng là khoản vay đầu tiên JBIC cung cấp trong khuôn khổ “Khung tài chính khí hậu Việt Nam” (VCFF - Vietnam Climate Finance Framework), được công bố trong khuôn khổ Đối tác cơ sở hạ tầng ba bên Úc-Nhật Bản-Hoa Kỳ (TIP) vào tháng 1/2023. JBIC đánh giá đây là hoạt động hợp tác phù hợp với định hướng của hai chính phủ Nhật Bản và Việt Nam, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng như định hướng phát triển của Vietcombank. Việc triển khai dự án lần này giúp thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa JBIC và Vietcombank, qua đó góp phần vào sự phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản cũng như góp phần vào các giải pháp chống biến đổi khí hậu mà Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực triển khai.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Vietcombank và 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của Vietcombank đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa JBIC với Vietcombank trong việc góp phần phát triển kinh tế bền vững, thúc đẩy hội nhập khu vực và bảo vệ môi trường tại Việt Nam, JBIC đã trao kỷ niệm chương “Đối tác chủ chốt trong việc phát triển các dự án xanh tại Việt Nam” cho Vietcombank, đánh dấu sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong việc phát triển các dự án xanh tại Việt Nam.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo được uy tín quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn cầu. Việc JBIC và các ngân hàng lớn của Nhật Bản cung cấp khoản vay 300 triệu USD tín chấp cho Vietcombank càng khẳng định uy tín, tín nhiệm của Vietcombank đối với các định chế tài chính quốc tế. Do vậy, khoản vay không chỉ có ý nghĩa đối với sự hợp tác lâu dài giữa Vietcombank và JBIC mà còn là biểu tượng cho sự quan tâm của Chính phủ Nhật Bản trong mối quan hệ hợp tác với Chính phủ Việt Nam. Với ý nghĩa đó, khoản vay góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam như một điểm đến đầu tư uy tín, an toàn và thân thiện, qua đó góp phần tiếp tục đưa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản lên một tầm cao mới.