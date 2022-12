Vietcombank ra mắt bộ giải pháp tài chính gia đình

Tháng 12/2022, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức ra mắt Bộ giải pháp tài chính dành cho khách hàng gia đình - VCB Family. Với các sản phẩm tiết kiệm, sản phẩm thẻ, sản phẩm cho vay và tính năng trả nợ vay từ 02 tài khoản, bộ sản phẩm được kỳ vọng sẽ là công cụ hỗ trợ bố mẹ quản lý tài chính gia đình cũng như từng bước kiến tạo tương lai cho con.

Mang thông điệp “Tài chính thông minh – Gia đình thịnh vượng”, Bộ giải pháp VCB Family gồm 4 sản phẩm và tính năng mới, cùng 2 sản phẩm hiện đang được triển khai trên toàn hệ thống, cụ thể:

. Sản phẩm tiền gửi cho con: Sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn giúp bố mẹ gửi tiền tích lũy định kỳ hàng tháng cho con trên kênh VCB Digibank. Không chỉ là công cụ hỗ trợ khách hàng xác định được số tiền tiết kiệm mục tiêu trong khoảng thời gian cụ thể, mà khoản tiết kiệm còn có thể được đặt tên riêng theo tên con trên VCB Digibank.

· Sản phẩm thẻ ghi nợ cho con: Thẻ phụ thẻ ghi nợ dành cho người từ đủ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi, giúp con trẻ bắt đầu làm quen với việc tự chủ chi tiêu cá nhân trong tầm kiểm soát của bố mẹ. Với việc sử hữu một chiếc thẻ mang tên mình, trẻ có thể thanh toán hàng hóa dịch vụ tại POS bằng thẻ vật lý hoặc qua ứng dụng thanh toán trên điện thoại di động, thanh toán hàng hóa dịch vụ trực tuyến… Khách hàng có thể mở thẻ ghi nợ cho con tại quầy hoặc đăng ký trước qua VCB Digibank, sau đó hoàn thiện hồ sơ và nhận thẻ tại quầy.

· Sản phẩm vay thanh toán học phí: Sản phẩm tài chính hỗ trợ đắc lực cho các gia đình, giúp các con/cháu được trải nghiệm môi trường học tập tốt nhất tại các trường Tư thục và trường Quốc tế tại Việt Nam một cách xuyên suốt, không bị gián đoạn bởi các yếu tố tài chính khác từ gia đình.

· Tính năng trả nợ vay từ 02 tài khoản: Đây là tính năng trả nợ vay tiêu dùng linh hoạt, lần đầu tiên được ra mắt tại một ngân hàng Việt Nam. Với việc định danh mối quan hệ gia đình tại các chi nhánh/ điểm giao dịch của VCB, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn việc trích nợ linh hoạt từ tài khoản của vợ và chồng để thanh toán các khoản vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm đối với các khoản tài chính lớn của gia đình.

· Sản phẩm bảo hiểm: Bên cạnh các giải pháp tài chính mới ra mắt, VCB hiện đang triển khai nhiều sản phẩm bảo hiểm đa dạng khác nhau giúp hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình:

o FWD Đón đầu thay đổi 3.0: Sản phẩm bảo hiểm trước bệnh Ung thư giai đoạn sau, dành cho người từ Từ 30 ngày tuổi đến 69 tuổi.

o FWD Cả nhà vui khỏe: Sản phẩm bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, kể cả cho các con dự kiến sẽ chào đời trong tương lai.

o FWD Con vươn xa 2.0: Sản phẩm giúp bảo vệ cho cả bố/mẹ và con trước nhiều rủi ro, đồng thời đảm bảo quỹ học vấn cho con trong lương lai

o FWD Vững ước mơ Credit Life: Sản phẩm Bảo hiểm dư nợ tín dụng cá nhân, đảm bảo khả năng thanh toán khoản nợ nếu có biến động xảy đến, giúp bạn hoàn thành những ước muốn, kế hoạch và an tâm vui sống.

· Sản phẩm Quỹ: Với việc đầu tư vào các loại Chứng chỉ Quỹ được phân phối bởi Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), đây sẽ là kênh đầu tư sinh lời dài hạn, đóng góp thêm vào nền tảng tài chính vững chắc cho các gia đình.

Bên cạnh việc ra mắt đồng thời 4 sản phẩm – tính năng mới, Vietcombank còn triển khai chính sách miễn phí phát hành thẻ ghi nợ cho con khi đăng ký phát hành trên VCB Digibank và miễn/ giảm phí thường niên đối với các cặp vợ chồng cùng sử dụng thẻ tín dụng Vietcombank.

Là một trong những hoạt động mở màn cho chương trình kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của Vietcombank (1963 – 2023), VCB Family là minh chứng rõ nét cho mục tiêu hoạt động lấy khách hàng làm trọng tâm. Trong tương lai, Vietcombank sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện mạng lưới sản phẩm tài chính toàn diện và mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Được thành lập từ năm 1963, Vietcombank hiện là ngân hàng số một tại Việt Nam về lĩnh vực thẻ, đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về hoạt động thẻ như: “Ngân hàng có mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ hiệu quả nhất” (do IDG & VNBA bình chọn); “Ngân hàng cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam” (do Tạp chí The Asian Banker trao tặng), giải thưởng “Ngân hàng dẫn đầu về doanh số thanh toán thẻ”, “Ngân hàng dẫn đầu về doanh số sử dụng thẻ”, “Ngân hàng đột phá trong hoạt động phát triển dịch vụ chấp nhận thẻ”, “Ngân hàng có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động thẻ và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thị trường thẻ Việt Nam” do Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam trao tặng, giải thưởng…

Gần đây nhất, cuối tháng 10/2022, Vietcombank cùng lúc nhận 9 giải thưởng quan trọng trong khuôn khổ Visa Awards 2022 dành cho các hoạt động thẻ xuất sắc trong năm 2022.