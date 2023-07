Việt Nam sẽ tích cực tham gia dự án hợp tác kỹ thuật IAEA khởi xướng

Chủ tịch nước đề nghị IAEA tiếp tục tăng các dự án hợp tác kỹ thuật cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương để Việt Nam có thể tham gia và có các dự án đặc thù cho Việt Nam để tăng cường đào tạo nhân lực.

Trong thời gian thăm chính thức Cộng hòa Áo, chiều 24/7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp Quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Najat Mokhtar.

Quyền Tổng Giám đốc IAEA chào mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm trụ sở của IAEA, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong hợp tác với IAEA, cảm ơn những đóng góp tích cực của Việt Nam trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc nói chung và các hoạt động hợp tác ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với IAEA.

Bà Najat Mokhtar cho biết IAEA ấn tượng về năng lực và sự tham gia tích cực của Việt Nam; nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam là mô hình hiệu quả, thành công, trong đó có các lĩnh vực nông nghiệp, y tế, chăm sóc sức khỏe người dân, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu và khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những đóng góp của IAEA và cá nhân bà Quyền Tổng Giám đốc trong các nỗ lực bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình và phát triển bền vững trên toàn cầu.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn IAEA trong giai đoạn dịch COVID-19 đã cung cấp cho Việt Nam các thiết bị vật tư y tế, đồng thời đào tạo, chuyển giao công nghệ xét nghiệm, qua đó giúp Việt Nam phòng chống đại dịch hiệu quả và nhanh chóng phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

Hai bên nhất trí đánh giá hợp tác giữa IAEA và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp, trong đó IAEA đang hỗ trợ Việt Nam triển khai các dự án trong khuôn khổ “Chương trình hợp tác kỹ thuật của IAEA," bao gồm hai dự án rất thiết thực về ứng dụng hạt nhân trong giải quyết dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật (ZODIAC) và trong giải quyết rác thải nhựa đại dương (NUTEC Plastic).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam sẽ tích cực tham gia và triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật do IAEA khởi xướng trong bối cảnh hai bên đã ký “Khung Chương trình quốc gia về hợp tác kỹ thuật trong phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử giai đoạn 2022-2027”; cảm ơn IAEA đã ủng hộ Việt Nam tham gia dự án hợp tác ba bên Việt Nam, IAEA và Lào/Campuchia nhằm hỗ trợ hai nước láng giềng của Việt Nam phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Chủ tịch nước đề nghị IAEA tiếp tục tăng các dự án hợp tác kỹ thuật cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương để Việt Nam có thể tham gia và có các dự án đặc thù cho Việt Nam để tăng cường đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ; đề nghị IAEA tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các chương trình hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường năng lực quốc gia cho Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thanh sát, an ninh, an toàn hạt nhân nói chung.

Bà Najat Mokhtar hoan nghênh Việt Nam đã và đang làm tốt vai trò thành viên Hội đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2021-2023, mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực của IAEA nhằm giải quyết các vấn đề quan tâm chung của cộng đồng quốc tế như bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, phát triển và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã có cuộc làm việc với bà Anna Joubin-Bret, Thư ký Ủy ban luật thương mại quốc tế của Liên hợp quốc (UNCITRAL).

Hai bên đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký UNCITRAL trong hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực.

UNCITRAL là cơ quan chuyên môn của Đại hội đồng Liên hợp quốc, được thành lập từ năm 1966, có nhiệm vụ thúc đẩy quá trình hài hòa hóa và nhất thể hóa pháp luật thương mại quốc tế, thông qua đó giảm thiểu những rào cản đối với sự phát triển của thương mại quốc tế.

Các văn kiện được UNCITRAL xây dựng bao gồm Công ước Vienna năm 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế, Luật mẫu trọng tài thương mại quốc tế và nhiều văn kiện quan trọng khác.

Việt Nam hiện là thành viên UNCITRAL nhiệm kỳ 2019-2025.