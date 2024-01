Việt Nam – Indonesia nhất trí đưa kim ngạch thương mại lên 15 tỷ USD

TPO - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD hoặc cao hơn, thông qua giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ chốt của nhau, trong đó có thương mại gạo.

Sáng 12/1, sau lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Sớm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Joko Widodo thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ truyền thống và Đối tác Chiến lược với Indonesia trên nền tảng truyền thống lịch sử, các giá trị và lợi ích tương đồng, sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau cũng như cam kết chung về luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu đối nội, đối ngoại nổi bật của Indonesia dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joko Widodo trong hai nhiệm kỳ qua; chúc mừng Indonesia hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch G20 năm 2022 và Chủ tịch ASEAN, AIPA năm 2023; chúc Indonesia tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử sắp tới, tiếp tục phát triển phồn vinh, đóng góp tích cực cho hòa bình và hợp tác ở khu vực và thế giới.

Tổng thống Joko Widodo cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và bày tỏ vui mừng lần thứ hai đến thăm Việt Nam trên cương vị Tổng thống; chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc; đánh giá cao những trao đổi thực chất với các Lãnh đạo Việt Nam trong trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thời gian qua; cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam trong thời gian Indonesia là Chủ tịch ASEAN 2023. Tổng thống Indonesia khẳng định coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Việt Nam – Đối tác Chiến lược duy nhất của Indonesia trong ASEAN.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ, năng động của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Indonesia. Trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên, nổi bật nhất là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joko Widodo tháng 8/2022; Chương trình Hành động quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2019-2023 được triển khai tốt.

Hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như an ninh quốc phòng, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, kết nối địa phương, giao lưu nhân dân tiếp tục được quan tâm, phát triển tích cực.

Trong ASEAN, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia. Bất chấp dịch bệnh COVID-19, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng tích cực (từ 9 tỷ USD năm 2019 lên gần 14 tỷ USD năm 2023).

Trao đổi về một số phương hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; sớm xây dựng Chương trình Hành động giai đoạn 2024 – 2028 phù hợp với bối cảnh mới. Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí, trên cơ sở các thành tựu hợp tác to lớn gần 70 năm qua, cần sớm đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới.

Mở rộng hợp tác

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng-an ninh, hợp tác biển; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, thông tin – truyền thông, giáo dục – đào tạo, văn hóa, thể thao, du lịch, mở thêm các chuyến bay thẳng, kết nối địa phương, doanh nghiệp và giao lưu nhân dân. Đồng thời, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới và nhiều tiềm năng như tài chính thông minh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái xe điện và pin điện.

Hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD hoặc cao hơn thông qua giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng chủ chốt của nhau, trong đó có thương mại gạo.

Chủ tịch nước đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản và các sản phẩm Halal có xuất xứ Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; khuyến khích các doanh nghiệp Indonesia mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Tổng thống Indonesia cho biết ngày càng có nhiều doanh nghiệp Indonesia quan tâm đầu tư tại Việt Nam và mong doanh nghiệp Việt Nam sẽ mở rộng đầu tư tại Indonesia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn và mong Chính phủ Indonesia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Indonesia sinh sống ổn định, hội nhập thành công vào xã hội sở tại và đóng góp cho quan hệ hai nước; đánh giá cao và đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Tối nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Joko Widodo cùng đoàn đại biểu cấp cao Indonesia.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; phát huy đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; cùng phối hợp với các nước ASEAN ủng hộ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024.

Hai nhà Lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nỗ lực thúc đẩy đàm phán để đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Trao đổi 2 văn kiện hợp tác Hội đàm diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, cởi mở, chân thành và hiểu biết lẫn nhau. Sau Hội đàm, hai nhà Lãnh đạo chứng kiến Lễ trao đổi 2 văn kiện hợp tác gồm: - Bản ghi nhớ về Hợp tác công nghệ thông tin-truyền thông; -Bản ghi nhớ về Hợp tác nghề cá.