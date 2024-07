Việt Nam được bình chọn có trải nghiệm du lịch trên thuyền thú vị nhất thế giới

TPO - Tổ chức chuyên đưa ra đánh giá về du lịch hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa công bố danh sách 25 trải nghiệm du lịch trên thuyền thú vị nhất thế giới năm 2024 trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Travelers's Choice Best of the Best Things to Do. Trong đó, Việt Nam có 2 hoạt động được lọt vào bảng xếp hạng.