Lùi chương trình bế mạc Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang

TPO - Sau khi bị hoãn vì lý do khách quan, chương trình bế mạc Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 sẽ được tổ chức trở lại vào ngày 3/8 tại đảo Hòn Tre, TP. Nha Trang.

Ngày 28/7, ông Nguyễn Thanh Hà - Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết: Chương trình bế mạc Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 sẽ được tổ chức trở lại vào ngày 3/8 tại đảo Hòn Tre, TP Nha Trang.

Cụ thể, sau thời gian tạm hoãn vì lý do khách quan, chương trình bế mạc Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 sẽ được tổ chức trở lại vào 19h tối 3/8 tại quảng trường lễ hội Vinpearl Harbour, đảo Hòn Tre, TP Nha Trang. Đêm bế mạc sẽ có màn trình diễn thi đấu hàng nghìn Drone light giữa hai đội Pháp và Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) với chủ đề: Kỳ quan tụ hội - night of the Wonders.

Trước đó, Lễ hội Vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 đã khai mạc vào đêm 13/7 tại Quảng trường 2/4, TP Nha Trang. Đây là lần đầu tiên Khánh Hòa tổ chức cuộc thi Drone light quốc tế với sự tham gia của 4 đội từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp và UAE.

Tại đêm khai mạc, hơn 100.000 người dân và du khách đã được tận mắt chứng kiến trực tiếp màn trình diễn thi đấu Drone light giữa hai đội Hàn Quốc - Trung Quốc.

Tính đến hết tháng 7 năm nay, Khánh Hòa đã đón hơn 7 triệu lượt khách, với tổng thu từ khách du lịch ước đạt 33.108 tỷ đồng, tăng gần 73,9% so với cùng kỳ. Với hàng loạt sự kiện được Khánh Hòa xúc tiến tổ chức đã góp phần đưa địa phương này trở lại đường đua tăng trưởng du lịch ngoạn mục trong năm 2024.