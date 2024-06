4 ngày gần 400.000 khách du lịch Nha Trang

TPO - Trong 4 ngày diễn ra Liên hoan du lịch biển Nha Trang, tổng lượt khách tham gia các hoạt động, sự kiện của chương trình và tham quan tại khu vực các gian hàng ước đạt gần 400.000 lượt.

Tối 16/6, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Liên hoan du lịch biển Nha Trang 2024 đã bế mạc sau 4 ngày diễn ra sôi nổi.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết: Liên hoan du lịch Biển Nha Trang 2024 với chủ đề “Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng” đã mang lại cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, đầy cảm xúc với gần 30 hoạt động, sự kiện ở nhiều loại hình khác nhau và hơn 200 gian hàng theo hình thức không gian mở.

Tổng lượt khách tham gia các hoạt động, sự kiện và tham quan tại khu vực các gian hàng ước đạt gần 400.000 lượt. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đều tăng về lượng khách, các khách sạn từ 3-5 sao khu vực đường Trần Phú và trung tâm TP Nha Trang hoạt động với công suất hơn 70%.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn trong các ngày diễn ra chương trình đều được đảm bảo, các đơn vị tham gia gian hàng thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Tỉnh Khánh Hòa hy vọng rằng với sự thành công của Liên hoan du lịch biển Nha Trang năm 2024 sẽ góp phần cho sự thành công của hoạt động kích cầu du lịch, bên cạnh việc xúc tiến quảng bá điểm đến còn tạo nên sức bật trong tăng trưởng cho ngành du lịch Khánh Hòa năm nay và năm 2025”, ông Thiệu chia sẻ.

Liên hoan du lịch biển Nha Trang diễn ra từ ngày 13-16/6 với nhiều hoạt động, sự kiện độc đáo như: Lễ Khai mạc chủ đề “Biển hội tinh hoa”; liên hoan nghệ thuật đường phố; diễu hành xích lô kết hợp trình diễn áo dài; diễu hành carnival ánh sáng; Diễu hành Motor Harley Davidson; các hoạt động thể thao đặc sắc trên biển…

Với 200 gian hàng du lịch, thương mại, ẩm thực hoạt động theo hình thức không gian mở, có thiết kế thể hiện những đặc trưng theo từng địa phương, doanh nghiệp đã tạo điều kiện gặp gỡ khách hàng, giới thiệu, chào bán các sản phẩm, các dịch vụ du lịch mới.

Tham gia chương trình bế mạc, hàng ngàn người dân và du khách đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Khép lại mùa liên hoan du lịch biển là lễ hội âm nhạc điện tử với kết hợp hoàn hảo giữa âm thanh, ánh sáng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.