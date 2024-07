Việt Nam có 3 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á

TPO - Phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam, bảo tàng chứng tích chiến tranh và địa đạo Củ Chi ở TPHCM là 3 địa điểm của Việt Nam lọt vào danh sách 25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á do độc giả TripAdvisor bình chọn.

TripAdvisor vừa công bố danh sách 25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á do du khách khắp nơi trên thế giới bình chọn. Việt Nam có 3 đại diện góp mặt.

Nằm bên bờ Bắc hạ lưu sông Thu Bồn, Hội An nổi tiếng với dãy nhà cổ màu vàng nghệ, dòng sông lung linh ánh đèn hoa đăng mỗi khi màn đêm buông xuống được TripAdvisor xếp ở vị trí thứ 7 trong 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á.

Phố cổ Hội An là một thành phố nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, một phố cổ giữ được gần như nguyên vẹn với hơn 1.000 di tích kiến trúc từ phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ… đến các món ăn truyền thống, tâm hồn của người dân nơi đây. Một lần du lịch Hội An sẽ làm say đắm lòng du khách bởi những nét đẹp trường tồn cùng thời gian, vô cùng mộc mạc, bình dị.

TripAdvisor còn gợi ý du khách nên thử trải nghiệm hành trình khám phá Hội An bằng thuyền, xe đạp hoặc xe xích lô để có thể cảm nhận được nét đẹp yên bình và quyến rũ tại Hội An một cách sống động nhất.

Nơi đây cũng nhiều lần được các tổ chức du lịch vinh danh ở hạng mục top điểm đến được yêu thích nhất châu Á, top 10 thành phố lãng mạn nhất thế giới, đứng đầu top 15 thành phố tuyệt vời nhất thế giới do chuyên trang Travel & Leisure bình chọn…

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh trên đường Võ Văn Tần, quận 3, TPHCM đứng thứ 10 trong danh sách 25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á. Bảo tàng có hơn 20.000 hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu nêu bật những gì tiêu biểu nhất của dân tộc Việt Nam trong hai cuộc chiến tranh.

Theo mô tả của TripAdvisor, “Bảo tàng Chứng tích chiến tranh mang đến cho du khách góc nhìn toàn diện, mang tính giáo dục và khơi gợi suy nghĩ về ý nghĩa lịch sử của các cuộc xung đột trong quá khứ. Với những cuộc triển lãm hấp dẫn và thông tin hữu ích, du khách sẽ có được góc nhìn chân thực nhất về những gì chiến tranh tác động đến cuộc sống.”

Bên cạnh đó, nằm cách trung tâm TPHCM khoảng 60 km về phía Tây Bắc, địa đạo Củ Chi, biểu tượng cho cuộc kháng chiến trường kỳ của quân và dân Việt Nam, đứng thứ 14 trong 25 điểm du lịch được yêu thích nhất châu Á.

Theo TripAdvisor mô tả “Địa đạo Củ Chi mang đến một cuộc phiêu lưu ấn tượng và có tính trực quan, giúp du khách cảm nhận được ý nghĩa lịch sử và hiểu biết sâu sắc về văn hóa bản địa.”

Đến nơi đây, du khách sẽ được tham quan hệ thống đường hầm như một trận đồ biến hóa và sáng tạo của quân và dân Củ Chi trong cuộc kháng chiến lâu dài, ác liệt suốt 30 năm chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đây là một kỳ quan đánh giặc độc đáo có một không hai với khoảng 250 km đường hầm tỏa rộng như mạng nhện trong lòng đất, có các công trình liên hoàn với địa đạo như: Chiến hào, ụ, ổ chiến đấu, hầm ăn, ngủ, hội họp, sinh hoạt, quân y, kho cất giấu lương thực, giếng nước, bếp Hoàng Cầm…

Đến địa đạo Củ Chi, du khách cũng có thể thưởng thức một số món ăn địa phương ngon miệng.