Việt kiều Canada điều hành đường dây ma túy để cấn nợ thua bạc

TPO - Thua bạc ở Campuchia và không có khả năng chi trả, Chung đồng ý điều hành đường dây ma túy ở khu vực TPHCM cho một người đàn ông với tiền công từ 100-200 USD/tuần để cấn nợ.

Ngày 11/5, Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chu Bá Chung (39 tuổi, quốc tịch Canada) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đây là đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia mà Công an TPHCM vừa triệt phá.

Tháng 9/2022, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM, Công an quận Tân Bình và Công an quận 5 phát hiện Trương Ngọc Mai (26 tuổi, ngụ quận 4) chạy xe máy trên đường Đỗ Ngọc Thạnh (quận 5) có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe.

Qua kiểm tra, tổ công tác thấy trên xe máy của Mai có 3 thùng giấy chứa gần 12kg ma túy đá. Khám xét nơi ở của Mai, trinh sát thu giữ thêm hơn 19,3kg ma túy đá, gần 11kg ma túy loại Ketamine; hơn 844 gam thuốc lắc. Tổng số lượng ma túy các loại thu giữ gần 84kg.

Từ lời khai của Mai, công an kiểm tra nơi ở của 6 người khác gồm: Trần Kim Loan (51 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Đỗ Thị Minh Tâm (38 tuổi, ngụ quận 3), Mai Thị Ngân (29 tuổi, quê Bạc Liêu), Nguyễn Trung Quốc (26 tuổi, quê Long An), Diệp Hoàng Linh (32 tuổi, quê Bạc Liêu), Nguyễn Tấn Thành (41 tuổi, ngụ quận 1) và thu giữ một số ma túy cùng các tang vật liên quan.

Mở rộng vụ án, Phòng PC04 mời làm việc, bắt giữ Nguyễn Vũ Khải Hoàng (28 tuổi, quê Bình Định), Chu Bá Chung và một số người có liên quan.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, đầu năm 2019, Chu Bá Chung thua bạc tại Campuchia và nợ tiền của một người đàn ông chưa rõ lai lịch.

Do không có khả năng chi trả, người đàn ông này đề nghị Chung nhận, giao ma túy cho khách hàng ở TPHCM với tiền công từ 100-200 USD/tuần và Chung đồng ý.

Sau đó, Chung thuê Trương Ngọc Mai làm nhiệm vụ nhận, cất giữ và giao ma túy cho khách với tiền công từ 5-10 triệu đồng/tuần.

Từ đầu năm 2020 đến khi bị bắt, cứ khoảng 1-2 tháng, người đàn ông trên sẽ giao cho Chung và Mai nhận từ 5-30kg ma túy các loại để giao cho khách. Sau khi nhận ma túy, Chung giao cho Mai cất giữ và lần nhiều nhất là 40 bánh heroin. Ngoài ra, Chung cũng nhiều lần chỉ đạo Mai đi giao ma túy cho khách hàng.

Ngày 15/9/2022, Mai tiếp tục nhận 30kg ma túy đá và khoảng 10-12kg thuốc lắc nhưng chưa kịp giao cho khách thì bị bắt. Khi Mai bị bắt, Chung bỏ trốn ra Nha Trang và đến ngày 21/9/2022 thì bị công an bắt giữ.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố Mai, Tâm, Loan và Ngân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Hoàng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; Linh, Quốc, Thành về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.