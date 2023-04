Những ca sĩ, diễn viên bị ma túy ‘tàn phá’

TPO - Sau vụ nữ chính trong phim "Xin hãy tin em" bị bắt vì mua bán ma túy, một lần nữa, câu chuyện những nghệ sĩ Việt đánh mất chính mình, mất sự nghiệp do dính dáng tới ma túy lại thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng.

Hoài “Thatcher" bán lẻ ma túy để kiếm sống

Mới đây nhất, Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 10/3, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 0,696 gam ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận số ma tuý trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách để kiếm sống. Xét nghiệm nhanh, bà Hằng âm tính với ma túy.

Bà Bùi Thị Lệ Hằng từng đóng vai Hoài “Thatcher" trong phim "Xin hãy tin em" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, sản xuất năm 1997. Nữ diễn viên cũng góp mặt trong các bộ phim: "Những ngọn nến trong đêm", "Cổ cồn trắng", "Chuyện phố phường", "Phi đội chuồn chuồn"...

Diễn viên hài Hữu Tín tổ chức bay lắc tại chung cư

Cũng liên quan đến ma túy, tháng 6/2022, Công an quận 8 (TP Hồ Chí Minh), kiểm tra căn hộ chung cư ở phường 5, phát hiện Nguyễn Hữu Tín - diễn viên cùng 2 người khác dương tính với ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ một đĩa sành chứa ma túy và 2 gói nylon đựng 11 viên ma túy.

Qua lời khai của các đối tượng, trước đó, Tín cùng bạn bè tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để sử dụng ma túy. Đến cuối buổi tiệc, Tín đem ma túy còn dư về căn hộ để khi tụ tập bạn bè sẽ mang ra sử dụng.

Hữu Tín (SN 1987, trú tại TP.HCM) là diễn viên hài trưởng thành từ sân khấu kịch và được nhiều người biết đến sau khi giành quán quân Cười xuyên Việt năm 2016 cùng nhóm hài X-Pro. Nam diễn viên hài cũng góp mặt trong nhiều game show trên truyền hình…

Ca sĩ Châu Việt Cường giết người trong cơn phê

Theo nội dung vụ án, tháng 3/2018, Châu Việt Cường cùng nhóm bạn đến căn hộ ở quận Ba Đình (Hà Nội) chơi, sử dụng ma túy. Lúc này, Cường và chị H. (quê Chương Mỹ, Hà Nội) đều có biểu hiện gặp ảo giác, họ quỳ xuống vái lậy nhau.

Khoảng 10h cùng ngày, chị H. vẫn ngồi khóc trên đệm, Cường chạy xuống sân khu tập thể gặp một phụ nữ bán tỏi lấy một vốc lên ném vào người cô gái. Sau đó, Cường cũng tự ăn tỏi đồng thời nhét 33 nhánh, củ tỏi vào miệng chị H. khiến nạn nhân tử vong.

TAND TP Hà Nội phạt Cường 13 năm tù về tội “Giết người”. Châu Việt Cường kháng cáo với lý do bản án 13 năm tù với mình là quá nặng. Tháng 8/2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và quyết định giảm án cho Châu Việt Cường xuống còn 11 năm tù.

Châu Việt Cường được biết đến là ca sỹ theo đuổi dòng nhạc thị trường với nhiều ca khúc như: "Liều thuốc yêu", "Bạc trắng tình đời", "Nước mắt chảy tuôn", "Tình chết"...

Hiệp “Gà” từng ngồi tù vì tàng trữ hàng cấm

Một diễn viên khác cũng vướng vòng lao lý vì ma túy là Dương Đức Hiệp (hay còn gọi là Hiệp "Gà"). Năm 2007, nam diễn viên bị Công an phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) bắt quả tang đang tàng trữ 0,190 gam heroin.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hiệp “Gà” thừa nhận do nghiện ma tuý nên đã đi mua số heroin trên của một đối tượng không quen biết về sử dụng. Hiệp cũng khai, do anh ta mới nghiện ma tuý nhẹ, nên mỗi ngày chỉ tốn khoảng nửa liều heroin với giá 50.000 đồng.

Hiệp "Gà" bị TAND quận Đống Đa, Hà Nội, tuyên phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, với hình phạt 2 năm tù.

Trước khi bị bắt, Hiệp “Gà” tham gia nhiều chương trình, trong đó có Gặp nhau cuối tuần, Gala Cười , Táo quân. Sau sự việc, nhiều người tỏ ra thất vọng. Tuy nhiên, khi ra tù, Hiệp “Gà” đã đứng lên làm lại từ đầu.

Thương Tín sa chân vào 'làn khói trắng' sau cú sốc mất người thân

Một diễn viên khác cũng từng dính tới ma túy là Thương Tín. Ông sinh năm 1956, là một trong những diễn viên được yêu thích thập niên 1970 - 1990, với những vai diễn trong Ván bài lật ngửa, SBC, Biệt động Sài Gòn…

Năm 1990, sau khi người vợ qua đời, nam diễn viên dường như không chịu được cú sốc quá lớn nên lao vào ma túy. Có lần, ông mượn xe của một nhân viên trong đoàn phim đem cầm đồ để lấy tiền chơi ma túy. Nam diễn viên cũng đã cai nghiện.

Tuy nhiên, đến năm 2007, Thương Tín gặp rắc rối vì bị bắt khi đang đánh bạc tại quán cafe ở số 14/3, đường Cây Trâm, phường 8, quận Gò Vấp, do chính anh làm chủ. Công an thu giữ gần 110 triệu đồng, 216 USD và năm điện thoại di động.

Thời gian qua, tin tức về diễn viên Thương Tín khá ít ỏi nhưng cũng đủ để khán giả biết rằng ông đang có cuộc sống ổn, thỉnh thoảng đi hát ở các đám cưới, sự kiện, với cát sê 5 triệu đồng/buổi, đủ để trang trải chi tiêu cũng như nuôi con gái.