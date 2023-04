Bắt kẻ vận chuyển ma túy trốn sang Campuchia

TPO - Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Long An) phối hợp Đồn Công an cửa khẩu Sôm Rông (Campuchia) bắt giữ nghi can vận chuyển chất cấm đang trốn sang Campuchia.