Việc ứng dụng chuyển đổi số mang tính hành động cao

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ ba, khoá XII được tổ chức dưới sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam.

Tham dự hội nghị còn có Trung tướng Tô Ân Xô - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an; đại diện các ban Đảng; các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương, anh Nguyễn Tường Lâm, chị Nguyễn Phạm Duy Trang; anh Nguyễn Minh Triết.

Kỳ họp không giấy

Đây là kỳ họp đầu tiên, Ban Chấp hành khoá mới áp dụng hệ thống phòng họp không giấy E-cabinet. Tài liệu đã được đăng tải lên hệ thống E-cabinet từ sớm để các Ủy viên Ban Chấp hành chủ động nghiên cứu và đóng góp ý kiến qua hệ thống E-cabinet để Văn phòng, các ban Trung ương Đoàn tổng hợp, tham mưu giải trình, tiếp thu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy hoan nghênh, biểu dương các cấp bộ Đoàn đã phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tiên phong trong chuyển đổi số, có nhiều cố gắng nỗ lực để triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Theo anh Huy, trong 6 tháng đầu năm 2023 với chủ đề công tác “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, với sự quyết tâm của các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là sự chỉ đạo của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, việc ứng dụng chuyển đổi số được triển khai đồng bộ từ T.Ư đến cơ sở, mang tính hành động cao với nhiều hoạt động nổi bật, sáng tạo, bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, tạo sức lan tỏa trong thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân.

“Qua đó, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, tạo khí thế sôi nổi cho năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Thay mặt Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, tôi hoan nghênh tinh thần làm việc hăng say, nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn”, anh Bùi Quang Huy nói.

Thảo luận, cho ý kiến 4 nội dung

Anh Huy thông tin, Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ ba, khóa XII sẽ tiến hành thảo luận, cho ý kiến về 4 nội dung: Điều lệ Đội sửa đổi, bổ sung; thành lập Hội đồng Đội T.Ư khóa IX; quy định kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; công tác cán bộ.

Đối với Điều lệ Đội sửa đổi, bổ sung, anh Huy cho hay, qua quá trình nghiên cứu, tổ chức lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đội và thực tiễn chỉ đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn nhận thấy, các nội dung quy định của Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện nay vẫn còn nguyên giá trị.

Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện đáp ứng được những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; xác định rõ cơ cấu tổ chức, hoạt động, góp phần xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh và thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Từ những căn cứ trên, Ban Thường vụ đề xuất giữ nguyên Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện hành. “Một số nội dung đề xuất bổ sung đã được quy định trong Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; một số nội dung đề xuất không mang tính quy định, chỉ mang tính hướng dẫn đề nghị giao cho Hội đồng Đội Trung ương xem xét tiếp thu phù hợp trong hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh”, anh Huy nói.

Đối với thành lập Hội đồng Đội T.Ư khóa IX, giai đoạn 2023-2028, anh Huy cho biết, sau khi Ban Chấp hành T.Ư Đoàn thống nhất, thông qua Đề án với số lượng, cơ cấu nhân sự, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn sẽ tiếp thu, thực hiện các nội dung tiếp theo trong quy trình công tác cán bộ, trình xin ý kiến Ban Chấp hành thông qua nhân sự Hội đồng Đội T.Ư khóa IX khi các cơ quan, đơn vị giới thiệu nhân sự cụ thể.

Về Quy định kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Huy nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Đoàn ban hành chính thức một Quy định về vấn đề này, bám sát chỉ đạo của Đảng theo Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. "Quy định sau khi được thông qua sẽ được áp dụng đối với tất cả tổ chức đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên", anh Huy nói.

Dự thảo Quy định được xây dựng căn cứ vào Điều lệ Đoàn, các quy định hiện tại của Trung ương Đoàn về công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, tiếp công dân; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Bên cạnh đó, Dự thảo Quy định của Đoàn có một số nội dung quy định khác so với Quy định số 22 của Đảng để phù hợp với thực tiễn của tổ chức Đoàn. Nội dung cụ thể đã trình bày trong tờ trình. "Vì vậy, từ thực tiễn, kinh nghiệm công tác, tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu các nội dung trong quy định đã đảm bảo tính hợp pháp, tính logic, tính phù hợp với thực tiễn chưa; đề xuất chỉnh sửa, bổ sung gì không”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ ba, khóa XII cũng tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư thứ nhất, Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn giai đoạn 2022 - 2027.

Với khối lượng nội dung quan trọng của Hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành học tập chuyên đề với tinh thần nghiêm túc, cầu thị; phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến đi thẳng vào vấn đề để Hội nghị thành công tốt đẹp.

Mở đầu hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn học tập chuyên đề về tình hình an ninh trật tự thời gian gần đây và các vấn đề cần lưu ý đối với tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên do Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, người phát ngôn của Bộ làm báo cáo viên.