Video hút triệu view về lòng can đảm: A.I có thể "cảm xúc" đến vậy sao?

HHTO - Video ngắn này khiến nhiều người bất ngờ khi chạm đến chủ đề “nỗi sợ” bằng cách kể chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc. Điều đáng chú ý là toàn bộ phần hình ảnh của video được tạo nên bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I).

Giữa làn sóng nội dung A.I đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, có không ít sản phẩm bị người xem chê là “vô hồn”, lạm dụng hiệu ứng. Tuy nhiên, một video do tài khoản Threads @khangcotlet đăng tải lại đang tạo nên phản ứng khác biệt.

Video mang thông điệp đầy ý nghĩa về lòng can đảm. Nguồn: @khangcotlet

Video mở đầu bằng thông điệp: “Bẩm sinh, không ai dũng cảm”. Từ đó, câu chuyện lần lượt dẫn người xem đi qua những nỗi sợ rất bản năng của con người như sợ lửa, sợ nước, sợ độ cao, sợ bị tiêm hay sợ người khác bắt nạt.

Các nhân vật trong video xuất hiện từ thời thơ ấu, khi họ đối diện nỗi sợ bằng sự hoảng hốt và rụt rè. Nhưng ở những khung hình tiếp theo, họ lại chủ động bước vào chính điều từng khiến mình sợ hãi. Một đứa trẻ sợ nước trở thành người sẵn sàng lao mình vào dòng nước lũ cứu người, người sợ một đốm lửa bùng lên lại trở thành một người lính cứu hỏa, hay một cô bé từng sợ người lớn bắt nạt lại trở thành một luật sư.

Những hình ảnh đối lập giữa thời thơ ấu và khi trưởng thành thu hút người xem.

Không sử dụng quá nhiều lời thoại, video chọn cách kể chuyện bằng hình ảnh và nhịp dựng nhanh, cùng hiệu ứng chuyển cảnh như một cái chớp mắt để tạo khoảng cách. Chính điều này khiến nhiều người cảm thấy thông điệp được truyền tải khá gãy gọn nhưng vẫn đủ sức tạo cảm xúc.

Dưới phần bình luận, chủ nhân video cho biết ý tưởng được tham khảo từ một đạo diễn chuyên làm các nội dung phim ngắn trên mạng xã hội Douyin (Trung Quốc) 别叫我饭神 (tạm dịch: Đừng gọi tôi là Thánh ăn). Theo chia sẻ, anh đã sử dụng hàng loạt công cụ AI để tạo nên sản phẩm, bao gồm Claude, GPT Image 2.0 cùng một số nền tảng tạo video bằng A.I khác.

Điều khiến video gây chú ý không chỉ nằm ở mặt kỹ thuật mà còn ở phản ứng tương đối cởi mở của công chúng. Bên cạnh những bình luận bất ngờ vì một video làm từ AI lại có thể truyền đạt cảm xúc tốt như vậy, nhiều người thừa nhận họ có góc nhìn khác với các video được dựng từ A.I. Họ cho rằng nhờ video này có thể chứng minh A.I có thể được dùng với mục đích ý nghĩa, hơn là tạo ra các sản phẩm “vô tri” để rồi nhận lại chỉ trích.