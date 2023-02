Vị trí xây dựng loạt cầu đường mới nối Bình Dương và Đồng Nai

TPO - Cầu Hiếu Liêm được hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai thống nhất xây dựng tại khu vực bến phà Hiếu Liêm với quy mô 6 làn xe gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Ngày 12/2, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi khảo sát, địa phương đã thống nhất với tỉnh Đồng Nai vị trí xây cầu Hiếu Liêm nối hai tỉnh với quy mô 6 làn xe.

Theo đó, cầu Hiếu Liêm được hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai thống nhất xây dựng tại khu vực bến phà Hiếu Liêm. Công trình có quy mô 6 làn xe, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Cầu Hiếu Liêm và đường dẫn có chiều dài hơn 1km song tổng mức đầu tư đến nay vẫn chưa được công bố.

Hiện nay, vị trí xây dựng cầu Hiếu Liêm đã được UBND huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) và huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cập nhật vào dự thảo quy hoạch đến năm 2040 và cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn để đưa vào quy hoạch tỉnh theo quy định.

Ngoài dự án cầu Hiếu Liêm, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đang phối hợp triển khai xây dựng dự án cầu Bạch Đằng 2 và đường dẫn có tổng chiều dài hơn 2,8km, trong đó, cầu dài khoảng 410m, rộng 17m, quy mô 4 làn xe, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 420 tỷ đồng được trích từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

Nguồn vốn thực hiện dự án được chia theo tỷ lệ mỗi địa phương đóng góp 50% với phần cầu chính. Các tỉnh tự đầu tư xây dựng phần đường dẫn trên địa bàn.

Kế đến là dự án cầu Thủ Biên, do tỉnh Bình Dương và Đồng Nai làm chủ đầu tư với chiều dài 511m, rộng 17m và tổng kinh phí đầu tư hơn 162 tỷ đồng. Cầu Thủ Biên là công trình giao thông trọng điểm, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng. Công trình này cũng là một trong số các cây cầu được xây dựng trên tuyến đường Vành đai 4 TPHCM, kết nối các tỉnh vùng Đông Nam bộ.

Ngoài các dự án cầu đường đã đề cập, tới đây Bình Dương và Đồng Nai sẽ phối hợp triển khai xây dựng các dự án cầu kết nối hai địa phương gồm: cầu Tân An - Lạc An bắc qua sông Đồng Nai kết nối xã Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) với xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Công trình sẽ kết nối tại vị trí đường ĐT 768 với đường Suối Ngang (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) với tuyến đường mở mới đến ĐT 746 (định hướng kết nối vào ĐT 745B). Quy mô dự kiến của công trình là 6 làn xe, trong đó gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Cầu Tân Hiền - Thường Tân bắc qua sông Đồng Nai, kết nối tại vị trí đường Hương lộ 6 (bến phà Bà Miêu 2) với đường mở mới đến đường tỉnh 746 (định hướng kết nối vào ĐH 414). Quy mô dự kiến của công trình là 6 làn xe (4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ).

Cầu Thạnh Hội 2 bắc sông Đồng Nai có vị trí kết nối tại bến phà Bình Hòa (bờ tỉnh Đồng Nai) và bến phà Nhật Thạnh (bờ tỉnh Bình Dương). Công trình còn kết nối cù lao Thạnh Hội (Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) với xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).