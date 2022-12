Đầu tư 4 cầu đường bộ nối liền Đồng Nai và Bình Dương

TPO - Để tháo gỡ các khó khăn trong kết nối vùng giữa tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, qua khảo sát thực tế, các cơ quan chức năng đã thống nhất kiến nghị 2 tỉnh bổ sung 4 vị trí để xây dựng các cầu đường bộ kết nối 2 địa phương.

Ngày 15/12, thông tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Đồng Nai cho biết, theo chủ trương giữa 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Dương, qua khảo sát sở đã đề xuất bổ sung 4 vị trí để xây dựng các cầu đường bộ kết nối 2 địa phương này.

Theo đó, 4 cầu đường bộ được đề xuất xây dựng gồm: cầu Hiếu Liêm 2; cầu Tân An - Lạc An; cầu Tân Hiền - Thường Tân và cầu Thạnh Hội 2. Cả 4 cây cầu này được dự kiến xây dựng với quy mô 6 làn xe, bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Theo đề xuất của Sở GTVT, cầu Hiếu Liêm 2 bắc qua sông Bé sẽ kết nối xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) với huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương); cầu Tân An - Lạc An bắc qua sông Đồng Nai kết nối xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) với xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai); cầu Tân Hiền - Thường Tân bắc qua sông Đồng Nai sẽ kết nối xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) với xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) và cầu Thạnh Hội 2 vượt sông Đồng Nai kết nối cù lao Thạnh Hội, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Đồng Nai và Bình Dương và là 2 tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Do điều kiện tự nhiên, 2 tỉnh ngăn cách bởi sông Đồng Nai và sông Bé nên việc lưu thông qua lại giữa 2 tỉnh hiện nay thông qua cầu Đồng Nai (quốc lộ 1), cầu Hóa An (quốc lộ 1K), cầu Thủ Biên trên đường vành đai 4 - TPHCM. Tuy nhiên, do vị trí các cầu cách nhau khá xa đã tạo sự ngăn cách về giao thông, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, thương mại của vùng.

Dù là địa bàn giáp ranh, đến nay, kết nối giao thông mang tính liên kết vùng giữa Đồng Nai và Bình Dương vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Chính vì vậy, trước đó vào ngày 27/7, lãnh đạo 2 địa phương cũng đã có buổi làm việc về tiến độ thực hiện các dự án kết nối giao thông giữa 2 tỉnh.