Cận cảnh cây cầu băng sông nối Bình Dương và Tây Ninh sắp thông xe

TPO - Dự án xây dựng đường và cầu kết nối tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh là công trình giao thông cấp II có quy mô 6 làn xe với mặt cắt ngang 25,5m, cùng dải an toàn, lề bộ hành, gờ chắn bánh và lan can.

Từ năm 2018, lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương và Tây Ninh đã thống nhất thực hiện dự án cầu đường băng sông Thị Tính nối hai địa phương. Dự án được phê duyệt cuối năm 2019, đến giữa năm 2020 thì khởi công xây dựng.

Ngoài cây cầu nối Bình Dương và Tây Ninh, tỉnh Bình Dương đang phối hợp tỉnh Đồng Nai để triển khai 4 dự án cầu đường. Cụ thể, cầu Hiếu Liêm 2 bắc qua sông Bé sẽ kết nối xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; cầu Tân An - Lạc An bắc qua sông Đồng Nai kết nối xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; cầu Tân Hiền - Thường Tân bắc qua sông Đồng Nai sẽ kết nối xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai với xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và cầu Thạnh Hội 2 vượt sông Đồng Nai kết nối cù lao Thạnh Hội, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.