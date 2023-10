Vì sao thí sinh khiến Mỹ Tâm thốt lên: 'Thích em rất nhiều' thắng Vietnam Idol 2023?

TPO - Hà An Huy là thí sinh gây chú ý ngay từ vòng đầu Vietnam Idol 2023. Dù đã giành danh hiệu cao nhất ở cuộc thi âm nhạc năm 2022, con trai nghệ sĩ chèo Minh Phương vẫn muốn thử sức ở sân chơi tìm kiếm thần tượng âm nhạc Việt Nam thế hệ mới. Suốt quá trình thi, Hà An Huy luôn nằm trong top an toàn, ca khúc "Rơi" tự sáng tác tạo hiệu ứng tốt.