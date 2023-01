Vì sao ô tô điện tiền tỉ VinFast VF 8 lọt top bán chạy nhất thị trường

Lần đầu tiên, một mẫu ô tô điện cao cấp có giá trên 1 tỉ đồng là VinFast VF 8 lọt vào top xe bán chạy nhất thị trường tháng 12/2022. Kết quả này cho thấy sự cởi mở và đón nhận mạnh mẽ của người dùng Việt với mẫu eSUV cỡ D của VinFast nói riêng , cũng như phương tiện di chuyển xanh nói chung.

Ô tô điện đứng top 3 thị trường, số 1 phân khúc

Kết quả bán hàng được Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor và VinFast công bố tháng 12/2022 cho thấy sự bứt phá ngoạn mục của bộ đôi xe điện “Made in Vietnam”. Nếu như VF e34 quay lại top 10 xe bán chạy nhất thị trường với 1.548 xe trong tháng thì VF 8 chính thức làm nên dấu mốc đáng nhớ với vị trí thứ 3 nhờ doanh số 2.730 chiếc. Ở top 3, doanh số của VF 8 bám rất sát 2 mẫu phía trước, với khoảng cách chỉ vài chục chiếc so với vị trí số 2 và chưa đầy 200 xe so với mẫu xe xếp số 1.

Đặc biệt, xét trong top 10, VF 8 là mẫu xe duy nhất có mức giá trên 1 tỉ đồng. 9 cái tên còn lại đều có giá dưới 800 triệu đồng. Sự xuất hiện của VF 8 trong bảng xếp hạng do đó trở thành điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tháng qua.

Nếu tính riêng trong phân khúc D, theo số liệu được các hãng công bố, VF 8 “áp đảo” hoàn toàn các mẫu xe khác. Với 2.730 chiếc trong tháng 12/2022, doanh số của VF 8 gấp gần 3 lần mẫu xe xếp thứ hai (Ford Everest), đồng thời bằng tổng của 4 mẫu xe xếp tiếp theo cộng lại.

Người dùng Việt ngày càng cởi mở với xe điện

Việc hàng nghìn người tiêu dùng sẵn sàng bỏ tiền tỉ để sở hữu xe điện VF 8 nói lên nhiều điều. Trước hết, về chất lượng, xe VF 8 đủ sức thuyết phục khách hàng Việt. Cũng giống như những mẫu xe xăng của VinFast, điều cốt lõi khiến người dùng thật sự quan tâm, mua xe và gắn kết với VinFast là khả năng vận hành, trang bị công nghệ, tính năng thông minh cũng như dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng tận tâm hàng đầu thị trường.

Công thức thành công ấy được áp dụng triệt để với VF 8. VinFast biến những chiếc xe điện “Made in Vietnam” trở thành sản phẩm công nghệ thông minh và an toàn vượt trội so với những chiếc xe cùng phân khúc. Khó có mẫu xe nào trong tầm giá có những trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) với hàng chục tính năng như hỗ trợ lái trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe, triệu tập xe thông minh… Cùng đó là những trải nghiệm tiện lợi cho người dùng như mua sắm trực tuyến, trợ lý ảo, thiết lập, theo dõi và ghi nhớ hồ sơ cá nhân của chủ xe, cập nhật phần mềm từ xa…

Ở một góc độ khác, sự đón nhận mạnh mẽ của người dùng với ô tô điện cho thấy tương lai của di chuyển xanh đang rộng mở hơn bao giờ hết, và khả năng phổ cập phương tiện không phát thải tại Việt Nam có thể đến sớm hơn mọi kế hoạch trước đó.

Về tâm lý, rõ ràng những lo lắng, ngần ngại ban đầu của người dùng đang dần được thay thế bằng sự cởi mở khi hệ sinh thái xe điện đã phủ rộng khắp, mang lại sự an tâm cho người dùng. Khi rào cản ấy dần được tháo bỏ, công cuộc chuyển đổi phương tiện di chuyển sẽ diễn ra nhanh hơn tại thị trường Việt Nam - quốc gia có dân số gần 100 triệu người, trong đó, 70% là người trẻ dưới 35 tuổi - thế hệ tiếp cận nhanh nhất với các xu thế mới trên toàn cầu.

Rõ ràng, người dùng Việt rất nhạy bén với các xu thế mới và không ngại thay đổi để bắt kịp những lựa chọn của tương lai. Cùng với thu nhập ngày càng cải thiện, tầng lớp trung lưu tăng nhanh (dự kiến chiếm tới 26% vào năm 2026 thay vì 13% như hiện tại), theo giới chuyên môn, xe điện sẽ sớm phủ rộng tại Việt Nam.