Vì sao nhiều người vẫn đổ xô đến 'địa ngục trần gian'?

TPO -

"Địa ngục" trần gian

Địa ngục trần gian thực sự dường như đã giáng xuống Trung Quốc khi Hỏa Diệm Sơn, một danh lam thắng cảnh núi lửa ở Khu tự trị Tân Cương có nhiệt độ ngoài trời lên tới 80 độ C.

Khách du lịch đã bất chấp cái nóng mùa hè thiêu đốt đã đổ xô tới nơi nóng nhất ở Trung Quốc để tận mắt trải nghiệm nhiệt độ khắc nghiệt.

Bình thường, tại Hỏa Diệm Sơn, nhiệt độ không khí cao nhất vào mùa hè có thể lên tới 47,8 độ C, nhiệt độ bề mặt cao nhất lúc nắng nóng có thể lên tới 82,3 độ C. Kỷ lục trước đó là 50,3 độ C, được thiết lập tại Tân Cương hồi năm 2015.

Điểm nóng du lịch

Nhiều người biết đến Hỏa Diệm Sơn tại thành phố Turfan (Thổ Lỗ Phồn), khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc thông qua tác phẩm Tây Du Ký. Hỏa Diệm Sơn ở Trung Quốc vốn thuộc vùng Xích Thạch Sơn, một vùng đồi sa thạch màu đỏ cằn cỗi và bị xói mòn thuộc dãy Thiên Sơn, Tân Cương, Trung Quốc.

Hỏa Diệm Sơn nằm gần rìa phía bắc của sa mạc Taklamakan và ở phía đông của thành phố Thổ Lỗ Phồn. Dãy núi Hỏa Diệm Sơn dài khoảng 100 km, rộng 5–10 km chạy theo hướng Đông -Tây. Độ cao trung bình của Hỏa Diệm Sơn là 500 m với nhiệt độ thường xuyên đạt 50 °C và nhiệt độ bề mặt từng cao đến trên 70 °C.

Để giúp du khách hạ nhiệt, ban quản lý khu du lịch đã lắp đặt hệ thống quạt ngoài trời và ở nhà chờ. Du khách tới đây đều trang bị đầy đủ mũ rộng vành, ô, áo chống nắng dày, để chống lại mùa hè khắc nghiệt. Do mức nhiệt nóng khắc nghiệt nên một trong những trải nghiệm du khách không thể bỏ lỡ khi tới đây đó là nướng trứng ngoài trời.



Thủ đô Bắc Kinh đã trải qua ngày thứ 27 có nhiệt độ trên 35 độ C kể từ đầu năm nay - một con số cao kỷ lục.

Hà Thu