Vì sao nhà phố The Island của Mũi Né Summerland được săn đón?

162 căn shophouse, shoptel tại phân khu The Island của Mũi Né Summerland ngày càng chứng tỏ sức hút khi liên tục đón nhận sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Không chỉ thu hút bởi phiên bản giới hạn, đây còn là sản phẩm hiếm hoi được cấp quyền sở hữu lâu dài tại thành phố biển Phan Thiết.

Vị thế ‘vàng mười’

Tại thành phố Phan Thiết, trong khi Mũi Né nổi tiếng với những khu nghỉ dưỡng cao cấp, sang trọng dọc bờ biển xanh trong, nắng vàng, cát trắng, thì khu vực trung tâm thành phố được xem là nơi quy tụ của những tổ hợp đô thị giải trí náo nhiệt cả ngày lẫn đêm. Tọa lạc ngay trung điểm giao thoa của vùng lõi trung tâm thành phố biển và “thủ phủ resort”, Mũi Né Summerland là nơi hội tụ của những giá trị tinh túy nhất mà hiếm có dự án nào sánh được.

Trong đó, phân khu The Island nằm trên trục chính của Mũi Né Summerland, tiếp nhận trọn vẹn luồng giao thương dọc đại lộ Võ Nguyên Giáp, con đường ven biển đẹp nhất Phan Thiết nối trực tiếp trung tâm thành phố với sân bay Phan Thiết, và dẫn đến các địa danh du lịch thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan, giải trí mỗi năm. Tận dụng lợi thế này, các chủ sở hữu các căn nhà phố tại đây có thể khai thác kinh doanh với nhiều ngành nghề, tăng thêm nguồn thu nhập thụ động bên cạnh tiềm năng gia tăng giá trị của tài sản theo thời gian.

Thiết kế tinh tế

Điểm độc đáo của các dãy shophouse, shoptel The Island là được bố trí thoai thoải theo địa hình của đồi Hải Vọng, giúp mở trọn tầm nhìn hướng biển cho tất cả các căn nhà tại đây. Đặc biệt, với mặt tiền rộng rãi cùng thiết kế tối ưu mặt thoáng, đón nguồn năng lượng tự nhiên và gió biển tươi mát, mỗi căn nhà phố của The Isaland như một tuyệt tác nghệ thuật vừa tôn vinh đẳng cấp của gia chủ vừa tạo nên một không gian kinh doanh sang trọng.

Theo đó, chủ nhân có thể tùy biến tầng trệt thành shop kinh doanh theo sở thích. Các tầng trên phân bổ để cho thuê lưu trú hoặc tạo nên một khoảng không sinh hoạt riêng tư cho cả gia đình. Tất cả đều thỏa mãn một cách tối đa nhu cầu của người sử dụng.

Bên cạnh đó, toàn bộ shophouse, shoptel The Island đều được thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích giải trí đa dạng của Mũi Né Summerland như tuyến phố đêm dài 2 km, công viên tương tác đa thế hệ… lẫn khu vực bên ngoài, bao gồm sân golf Sealink, bãi tắm đá Ông Địa... Vì thế, nhà phố The Island được xem như là viên ngọc quý tại trung tâm thành phố Phan Thiết hiện nay.

Tiềm năng tăng giá vượt trội

Theo các chuyên gia, với tốc độ đầu tư hạ tầng, phát triển ngành du lịch, thành phố biển Phan Thiết hứa hẹn sớm trở thành điểm đến hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là lý do nhà đầu tư ồ ạt đổ về Phan Thiết săn tìm nhà phố du lịch, nhà phố thương mại khiến cho mặt bằng giá bất động sản tại đây liên tục tăng vọt.

So với những dự án bất động sản giới hạn thời gian sở hữu 50 – 70 năm tọa lạc tại thành phố Phan Thiết, nhà phố The Island của Mũi Né Summerland nổi trội hơn khi được cấp quyền sở hữu lâu dài. Hơn nữa, đây cũng là tổ hợp đô thị - giải trí có quy mô lớn bậc nhất tại trung tâm thành phố Phan Thiết. Trong bối cảnh nguồn cung dòng sản phẩm nhà phố du lịch pháp lý vững vàng ngày càng khan hiếm, rõ ràng tiềm năng sinh lời mà The Island mang đến cho các nhà đầu tư vô cùng lớn.

Với định hướng trở thành “thành phố không ngủ” tiếp theo của Việt Nam theo chủ trương phát triển kinh tế đêm của Chính phủ, dự đoán trong 3-5 năm tới, ngành du lịch mũi nhọn của thành phố biển Phan Thiết sẽ tăng tốc “phi mã” về số lượng du khách lẫn doanh thu từ lĩnh vực này. Điều này sẽ góp phần nâng tầm giá trị bất động sản khu vực trung tâm TP Phan Thiết, nhất là những tổ hợp đô thị giải trí toàn vẹn all-in-one có vị trí chiến lược như Mũi Né Summerland.

Chỉ tính riêng lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, Bình Thuận đã đón và phục vụ 1,38 triệu lượt khách du lịch. Về doanh thu hoạt động du lịch trong tháng 4 đạt khoảng 744 tỷ đồng (tăng 14,89% so tháng trước), lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 2.704 tỷ đồng. Dự tính đến cuối năm nay, Bình Thuận sẽ đón khoảng 4,45 triệu lượt khách, tăng 2,5 lần so với năm 2020.

Ở góc độ đầu tư, lượng du khách quốc tế lẫn nội địa tăng mạnh mẽ chính là “bảo chứng” cho lợi nhuận của các nhà đầu tư trong việc khai thác cho thuê dịch vụ lưu trú. Thêm vào đó, với xu hướng trải nghiệm dịch vụ ở các đô thị giải trí cao cấp ngày càng được ưa chuộng, có thể khẳng định việc sở hữu nhà phố tại Mũi Né Summerland nói chung cũng như shophouse, shoptel The Island nói riêng, chính là nắm trong tay tài sản truyền đời có giá trị không ngừng gia tăng theo thời gian. Các chủ nhân có thể an tâm hưởng lợi kép từ “ngôi nhà thứ hai” hoặc làm “của để dành” cho thế hệ tương lai.

